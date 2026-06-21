Πέθανε ο σκηνοθέτης των Friends, Τζέιμς Μπάροους, στα 85 του - Συγκινεί το “αντίο” της Τζένιφερ Άνιστον

Ο Τζέιμς Μπάροους είχε σκηνοθετήσει μερικές από τις πιο γνωστές και αγαπημένες αμερικάνικες σειρές, όπως τα Friends, το The Big Bang Theory και το Will & Grace.

Σε ηλικία 85 ετών άφησε την τελευταία πνοή του ο Τζέιμς Μπάροους, ένας από τους πιο καταξιωμένους σκηνοθέτες της Αμερικής. Ο δημιουργός που κρύβεται πίσω από περισσότερα από 1.000 επεισόδια των Friends, του The Big Bang Theory και του Will & Grace, έγινε, επίσης, γνωστός ως συνδημιουργός της κωμικής και επιτυχημένης σειράς Cheers. Η συμβολή του στον χώρο της σκηνοθεσίας είναι αδιαμφισβήτητη, αφού κατά τη διάρκεια της καριέρας του - που διήρκησε μισό αιώνα - κέρδισε 11 βραβεία Emmy και 5 βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω δήλωσης στο περιοδικό People. «Γιορτάζουμε την εξαιρετική ζωή και τη διαρκή κληρονομιά του Τζέιμς ''Τζίμι'' Μπάροους, ο οποίος έφυγε σήμερα ήρεμα από τη ζωή, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του οικογένεια. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Μπάροους υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς και αγαπητούς σκηνοθέτες στην ιστορία της τηλεόρασης. Ως θρυλικός σκηνοθέτης, μέντορας και δημιουργική δύναμη, συνέβαλε στη διαμόρφωση γενεών κωμωδίας και χάρισε ανυπολόγιστη χαρά στο κοινό σε όλο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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