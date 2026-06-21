6 ερωτήσεις που διαμορφώνουν παιδιά με ισχυρή προσωπικότητα

Μικρές καθημερινές ερωτήσεις που καλλιεργούν ανεξαρτησία, υπευθυνότητα και συναισθηματική ωριμότητα στα παιδιά

Τι θα γινόταν αν ο τρόπος που θέτουμε ερωτήσεις στα παιδιά μας είχε μεγαλύτερη επίδραση από τις απαντήσεις που τους δίνουμε; Η σύγχρονη ψυχολογία δείχνει ότι η κριτική σκέψη και η υπευθυνότητα δεν διδάσκονται με διαλέξεις, αλλά καλλιεργούνται μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο.

Κάθε γονιός επιθυμεί να μεγαλώσει ένα παιδί που θα μπορεί να στέκεται στα πόδια του, να παίρνει σωστές αποφάσεις και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής με ενσυναίσθηση και ωριμότητα. Κι όμως, η βάση όλων αυτών των δεξιοτήτων δεν βρίσκεται σε πολύπλοκες παιδαγωγικές μεθόδους, αλλά σε απλές, καθημερινές ερωτήσεις που ενθαρρύνουν το παιδί να σκέφτεται και να παίρνει πρωτοβουλίες.

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