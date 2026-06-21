Βρήκα το βιβλίο που θα κρατάς την επόμενη φορά που θα πας παραλία

Το βιβλίο «Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα;» είναι ιδανικό για τις πρώτες σου καλοκαιρινές εξορμήσεις. Σου εγγυώμαι ότι θα το απολαύσεις.

Είτε πρόκειται για σειρά ή ταινία είτε για βιβλίο, αν η υπόθεση είναι whodunnit, τότε από μένα είναι ένα μεγάλο ‘ναι’. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που έχω απογοητευτεί. Μου αρέσει τρομερά να σκέφτομαι όσο παρακολουθώ ή όσο διαβάζω ποιος μπορεί να είναι ο πραγματικός δολοφόνος, όταν όλοι δείχνουν ύποπτοι. Μου κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό.

Μία τέτοια περίπτωση είναι και το νέο βιβλίο των Νίκι Φρεντς, (το ψευδώνυμο του διεθνώς επιτυχημένου συγγραφικού δίδυμου και ανδρόγυνου Νίκι Τζέραρντ και Σον Φρεντς), που φέρει τον τίτλο «Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα;». Μετά το επίσης απολαυστικό μυθιστόρημα «Δεν θα τελειώσει έτσι», με την ατμοσφαιρική και φορτισμένη αφήγηση, που μου κράτησε την αγωνία μέχρι το τέλος, το «Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα;» έγινε το νέο μου αγαπημένο.

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