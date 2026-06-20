Η ταινία που άφησε τη Νικόλ Κίντμαν με δύο σπασμένα πλευρά, αλλά της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ

Η Νικόλ Κίντμαν δεν θα ξεχάσει τα γυρίσματα της ταινίας από το 2001. Έχει πολλά να θυμάται...

Ακόμα και παραγωγές του Χόλιγουντ, που φαίνονται λιγότερο απαιτητικές, είναι τελικά εκείνες που προκαλούν σωματική φθορά και κόπωση στους ηθοποιούς.

Και η Νικόλ Κίντμαν το γνωρίζει από πρώτο χέρι. Δεν θα ξεχάσει, άλλωστε, την εμπειρία από τα γυρίσματα της ταινίας Moulin Rouge!, το 2001, που της άφησε δύο σπασμένα πλευρά, αλλά και μερικούς τραυματισμούς.

Αν και η Νικόλ Κίντμαν είχε εξαρχής αμφιβολίες για το κατά πόσο θα μπορούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο της Σατίν, κυρίως γιατί δεν είχε εμπειρία από μιούζικαλ προηγουμένως, τελικά αυτός ο ρόλος τής έδωσε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ και φυσικά, διθυραμβικά σχόλια τόσο για την ίδια, όσο και για την ταινία.

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