Μαρία Καρυστιανού: Αποκάλυψε τα γραφεία του κόμματος - «Τυχαία, θα είναι στην πλατεία Δημοκρατίας»
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Η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε σήμερα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εσωτερικές διεργασίες του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».
Η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε σήμερα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εσωτερικές διεργασίες του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», και συγκεκριμένα πού θα βρίσκεται η «βάση» του.
Μιλώντας στο MEGA, η κ. Καρυστιανού ρωτήθηκε εάν προετοιμάζει κάποια νέα εκδήλωση στην Αθήνα, απαντώντας πως «δεν έχω κάτι να ανακοινώσω σχετικά με αυτό σε αυτή τη φάση».
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