Αρχαία ρωμαϊκά έγγραφα αποδεικνύουν πως ο Ιησούς ήταν υπαρκτό πρόσωπο - «Εκτελέστηκε ο Χριστός»

Οι αναφορές προέρχονται από τον Τάκιτο, έναν από τους πιο αξιόπιστους ιστορικούς της Ρώμης, και τον Φλάβιο Ιώσηπς, έναν Ιουδαίο αριστοκράτη και ιστορικό που έζησε μόλις λίγες δεκαετίες μετά τον θάνατο του Ιησού

Αρχαία κείμενα δύο Ρωμαίων ιστορικών έχουν αναδειχθεί ως ορισμένες από τις ισχυρότερες αποδείξεις ότι ο Ιησούς ήταν πραγματικό ιστορικό πρόσωπο.

Οι αναφορές προέρχονται από τον Τάκιτο, έναν από τους πιο αξιόπιστους ιστορικούς της Ρώμης, και τον Φλάβιο Ιώσηπς, έναν Ιουδαίο αριστοκράτη και ιστορικό που έζησε μόλις λίγες δεκαετίες μετά τον θάνατο του Ιησού.

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