«Κομπολόι στο χώμα»: Μια ιστορία για να περάσει ο πόνος

Το Gazzetta διάβασε το βιβλίο «Κομπολόι στο χώμα» (Εκδόσεις Μεταίχμιο), της Χίλντας Παπαδημητρίου.

Το ρολόι που πούλησες και το κομπολόι που πήρες… Όχι για να μετράς τους καημούς και τους αναστεναγμούς, μα τις εικόνες, τις λέξεις, τις σκέψεις, του μυαλού τις εκθέσεις. Οι χάντρες πέφτουν, αλλά ο ήχος δεν είναι όπως παλιά. Το κόκαλο και το μέταλλο ηχούν σωστά στη σημερινή γκρίζα και «μεταλλική» πραγματικότητα, όμως το αξεσουάρ αυτό είναι φτιαγμένο από σακάκια ριγμένα, από χορδές τεντωμένες και ανθρώπους περπατημένους, δοκιμασμένους στη ζούγκλα του δρόμου και στη μοναξιά της φιλοδοξίας και του πόνου… Το μαγκιόρικο ύφος που κουβαλά το εν λόγω αντικείμενο επιμένει άυλα πάνω από σκελετούς αντικειμένων και ανθρώπων, πάνω γυαλισμένα παπούτσια και γεμάτες δολοφονική λάμψη λάμες.

Το πνεύμα της γειτονιάς και της πενιάς που ζει στο μεταίχμιο των ερειπίων του χθες και των ασύνδετων, ακατανόητων, κομματιών του σήμερα. Κάποτε ήταν το ευλογημένο χόρτο, οι καπνοί και οι εντολές του μπουζουκιού και της καρδιάς. Σήμερα είναι το σπρέι του καλλιτέχνη, το flow του MC και το ασταμάτητο τρέξιμο πίσω από κατεδαφίσεις, χρυσές βίζες, gentrification και μυστήρια που ζουν στο χώμα. Κάπου εκεί έρχεται ο νόμος και οι άνθρωποί του που καταστέλλουν και μερικοί που πηδάνε τον φράχτη και ψάχνουν τους δολοφόνους, τη λύση του μυστήριου, την ψυχαγωγία στο βιβλίο «Κομπολόι στο χώμα» (Εκδόσεις Μεταίχμιο).

Respect στην Παπαδημητρίου



Τη Χίλντα Παπαδημητρίου δεν την είχαν διαβάσει. Κακώς! Ο τρόπος που γράφει είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο τρέχει η εποχή μας. Η Παπαδημητρίου αφουγκράζεται, βλέπει και προσπαθεί να κατανοήσει τι ζούμε αυτή τη στιγμή, πώς το ζούμε, γιατί το ζούμε και αν μπορούμε να το αντέξουμε. Το «Κομπολόι στο χώμα» είναι αστυνομικό μυθιστόρημα και χρησιμοποιεί τη δράση και την αγωνία που περιέχει το είδος για να δώσει την ταχύτητα και την ασταμάτητη μετάλλαξη του αστικού τοπίου. Οι αναφορές σε κυρίαρχα ρεύματα συλλογικής κουλτούρας, γκράφιτι, ραπ, δεν είναι τυχαία, ενώ και η εκ των πρωταγωνιστών της, η Αΐντα Μητροπούλου, είναι χαρακτήρας που έχει κάτι κινηματογραφικό και κάτι το ηλεκτρισμένο, το νευρώδες, κάτι το ανήσυχο και αγχωμένο που έχουν όλοι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων.

Η Παπαδημητρίου έχει ένα αφηγηματικό ύφος που δεν μπορείς να το προσπεράσεις. Συνδυάζει την αυθεντική λαϊκότητα, το νεανικό πνεύμα και την ευαισθησία που δεν φωνάζει, αλλά δείχνει. Η Παπαδημητρίου θα σου πει μια ιστορία όχι για να περάσει η ώρα, αλλά για να περάσει ο πόνος… Respect στην κυρία.

Θα σας ξαφνιάσει θα σας συντροφεύσει ευχάριστα



Η υπόθεση έχει ως εξής (σ.σ αντιγράφουμε από το οπισθόφυλλο): Αθήνα, άνοιξη του 2016, και η χώρα παλεύει ακόμη με την οικονομική κρίση. Πυρκαγιές καταστρέφουν παλαιά σπίτια του κέντρου και εγκαταλειμμένα βιομηχανικά κτίρια, ενώ στους δρόμους του Μεταξουργείου βρίσκονται δολοφονημένες αλλοδαπές σεξεργάτριες. Λόγω των πολλών ανοιχτών μετώπων, όταν στο παλιό εργοστάσιο της Columbia θα βρεθούν δύο σκελετοί κι ένα κεχριμπαρένιο κομπολόι, σαν επιθανάτιο στολίδι, μόνο η αστυνόμος Αΐντα Μητροπούλου θα θελήσει να ερευνήσει αυτή την ανεξιχνίαστη υπόθεση. Με τη βοήθεια ενός Ρομά αστυφύλακα, ενός αστυνομικού νερντ της τεχνολογίας και μιας ομάδας γκραφιτάδων, κυρίως όμως με τη βοήθεια του παλιού της φίλου, του Χάρη Νικολόπουλου, η Αΐντα θα περιπλανηθεί στις γειτονιές του υποβαθμισμένου κέντρου, στα προσφυγικά της Καλλιθέας και στο ερειπωμένο παλιό εργοστάσιο της Columbia, αναζητώντας τον μίτο που συνδέει παλιές και καινούργιες δολοφονίες, εξαφανισμένους μουσικούς και παλαίμαχους δημοσιογράφους, ανθρώπους της νύχτας και επαγγελματίες κακοποιούς.

Η Παπαδημητρίου τοποθετεί τη δράση σε μια περίοδο έντονης αναταραχής για τη χώρα και παίρνει τον απόηχο αυτής και τον ενσωματώνει σε κοινωνικά, χωροταξικά, επιχειρηματικά, ζητήματα που είναι ακόμα εδώ. Παράλληλα, πάει στο πρόσφατο παρελθόν της νύχτας και της διασκέδασής που πρόσφερε και ενώνει δύο φλεγόμενες περιόδους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η δράση κυλά ανεμπόδιστα, με ορμή και με μια γλώσσα που έχει τη συμπεριφορά και τα νοήματα του σήμερα. Και όλα αυτά τα κάνει ναι μεν με κόπο, έρευνα, διάταξη του υλικού, αλλά και με άνετη και ανεπιτήδευτη συμπεριφορά! Το «Κομπολόι στο χώμα» θα σας ξαφνιάσει και θα σας συντροφεύσει ευχάριστα.

*Το βιβλίο το βρίσκετε σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία και ΕΔΩ

