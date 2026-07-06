Άνδρος: Οδηγός Διακοπών - Οι παραλίες, το φαγητό και τα αξιοθέατα

Επιμέλεια:  Newsroom
Άνδρος: Οδηγός Διακοπών - Οι παραλίες, το φαγητό και τα αξιοθέατα
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Νεοκλασικά αρχοντικά, πλούσια φύση, καταγάλανα νερά και αμμώδεις παραλίες συνθέτουν το μοναδικό σκηνικό της Άνδρου, ενός από τα πιο αρχοντικά νησιά του Αιγαίου.

Η Άνδρος είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά νησιά του Αιγαίου, καθώς συνδυάζει στοιχεία που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλους προορισμούς. Σε μόλις 1 ώρα από τη Ραφήνα με τη SEAJETS, θα φτάσεις στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων με την αριστοκρατική αύρα και τη μεγάλη ναυτική παράδοση.

Η πανέμορφη χώρα της Άνδρου με τα αρχοντικά καπετανόσπιτα είναι από εκείνες που σου μένουν αξέχαστες, ενώ η πλούσια φύση του νησιού σε κάνει να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι στις Κυκλάδες. Η Άνδρος είναι ιδανική τόσο για χαλαρωτικές καλοκαιρινές διακοπές όσο και για εξερεύνηση, προσφέροντας έναν διαφορετικό χαρακτήρα από αυτόν που συνήθως περιμένει κανείς από ένα κυκλαδονήσι.

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