Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις - Ποιες σχολές «εκτοξεύονται» σε μόρια

Όσο πλησιάζει η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις Πανελλήνιες 2026, οι περισσότερες προβλέψεις σταματούν στην επιφάνεια, αλλά η «εξίσωση» είναι πιο σύνθετη.

Όσο πλησιάζει η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις Πανελλήνιες 2026, οι περισσότερες προβλέψεις σταματούν στην επιφάνεια: «τα Μαθηματικά ήταν δύσκολα, άρα οι Πολυτεχνικές θα πέσουν», παραδέιγματος χάριν.

Στην πραγματικότητα, η ιστορία είναι πολύ πιο σύνθετη. Από το 2022 και μετά, ο τρόπος που οι βαθμολογίες μεταφράζονται σε μόρια έχει αλλάξει ριζικά — μέσω των συντελεστών βαρύτητας που καθορίζονται για κάθε τμήμα ξεχωριστά (φέτος βάσει του ΦΕΚ 7145 Β΄/30-12-2025).

Η σωστή ερώτηση δεν είναι «πόσο δύσκολο ήταν το μάθημα Χ», αλλά «ποιος συντελεστής συναντά ποια δυσκολία σε ποιο τμήμα».

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