Η bwin ενισχύει τη δέσμευσή της για το περιβάλλον με καθαρισμό παραλίας στο Μαρκόπουλο Ωρωπού

Η bwin πραγματοποίησε καθαρισμό στην παραλία Μαρκόπουλου στον Ωρωπό, ενισχύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος και των ελληνικών ακτών.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, μέλη της εθελοντικής δράσης της bwin συμμετείχαν σε οργανωμένο καθαρισμό της παραλίας Μαρκόπουλου στον Ωρωπό, σε συνεργασία με τη «Why Not?», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και βιωσιμότητας.

Η εικόνα των ελληνικών παραλιών απέχει πολύ από τις «γαλάζιες» προσδοκίες του παρελθόντος, καθώς τα τελευταία χρόνια η περιβαλλοντική πίεση στις ακτές παραμένει έντονη. Μεγάλο ποσοστό των απορριμμάτων που εντοπίζονται στις παραλίες καταλήγει τελικά στη θάλασσα, επηρεάζοντας το θαλάσσιο οικοσύστημα και την άγρια ζωή, ενώ η πρόληψη και η απομάκρυνσή τους αποτελούν βασικό βήμα για τη διατήρηση ενός υγιούς φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, σχεδόν 300.000 απορρίμματα καταγράφηκαν σε 192 παραλίες από τον Μάρτιο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2024, αποτυπώνοντας με σαφήνεια την έκταση του προβλήματος και την ανάγκη για συστηματική δράση.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της bwin και αποτυπώνει τη συστηματική της προσπάθεια να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και συνεχή συμμετοχή σε ουσιαστικές ενέργειες.

Η παραλία Μαρκόπουλου αποτελεί την τρίτη κατά σειρά ακτή που καθαρίζεται από την εθελοντική ομάδα της bwin, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της προσήλωση σε δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία των ελληνικών ακτών.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι εθελοντές συγκέντρωσαν απορρίμματα από την ακτή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της εικόνας της περιοχής και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Η πρωτοβουλία ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής κινητοποίησης για την προστασία του φυσικού πλούτου και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

Η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, δήλωσε σχετικά: «Η συμμετοχή των εθελοντών μας σε δράσεις καθαρισμού ακτών αποτελεί για εμάς έμπρακτη απόδειξη της διαρκούς δέσμευσής μας προς την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, επιβεβαιώνεται στην πράξη η σημασία της συλλογικής προσπάθειας και της υπεύθυνης στάσης απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Η ευαισθητοποίηση και η ενεργή συμμετοχή αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας μας και καθοδηγούν σταθερά τις πρωτοβουλίες μας».

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