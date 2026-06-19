Μουντιάλ 2026: Οι βουλευτές της Νορβηγίας πανηγύρισαν τη νίκη της εθνικής κάνοντας… κουπί μέσα στη Βουλή (vid)

Η νορβηγική Βουλή έκανε «κουπί Βίκινγκς» για τη νίκη στο Μουντιάλ και το viral στιγμιότυπο έγινε σύμβολο ποδοσφαιρικού ενθουσιασμού!

Σε κλίμα ποδοσφαιρικού παροξυσμού κινήθηκε η Νορβηγία μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ 2026, με το εντυπωσιακό 4-1 επί του Ιράκ να προκαλεί ντελίριο ενθουσιασμού όχι μόνο στις εξέδρες αλλά και μέσα σε πιο... θεσμικά μέρη.

Το πιο απρόσμενο από όλα συνέβη στο νορβηγικό κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Βουλής πρότεινε μια συμβολική κίνηση πανηγυρισμού εμπνευσμένη από την εικόνα των φιλάθλων, οι οποίοι σε πολλά σημεία της χώρας και έξω από το γήπεδο εμφανίστηκαν με κράνη και κινήσεις που θύμιζαν «κουπί Βίκινγκς».

Η πρόταση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι βουλευτές σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και άρχισαν να κάνουν συγχρονισμένες κινήσεις σαν να κωπηλατούν, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν θυμίζει σε τίποτα μια τυπική κοινοβουλευτική διαδικασία.

The Norwegian parliament doing the Norwegian World Cup chant! Nothing unites a country quite like football and sports! Wonderful! Go Norway! 🇳🇴 pic.twitter.com/n7XpkgVvJG June 18, 2026

Το σκηνικό που ξεκίνησε από τις εξέδρες

Η ποδοσφαιρική νίκη της Νορβηγίας είχε ήδη δημιουργήσει ένα έντονο κύμα ενθουσιασμού στους φιλάθλους. Πολλοί από όσους βρέθηκαν κοντά στο γήπεδο, αλλά και σε δημόσιους χώρους, φόρεσαν κράνη εμπνευσμένα από τους Βίκινγκς και άρχισαν να μιμούνται κινήσεις κωπηλασίας, σε ένα ιδιότυπο πανηγυρικό «trend» που εξαπλώθηκε γρήγορα.

Από τα μπαρ μέχρι τα μέσα μεταφοράς, η εικόνα αυτή έγινε χαρακτηριστικό της ημέρας, πριν φτάσει τελικά μέχρι και το κοινοβούλιο.

Όταν το ποδόσφαιρο μπήκε στο κοινοβούλιο

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η συνεδρίαση της Βουλής διακόπηκε προσωρινά για να γίνει η συμβολική κίνηση. Οι βουλευτές συμμετείχαν στο στιγμιότυπο για λίγα δευτερόλεπτα, μετατρέποντας την αίθουσα σε ένα απρόσμενο σκηνικό συλλογικής ποδοσφαιρικής έκφρασης.

Η εικόνα των πολιτικών να «κωπηλατούν» σε ρυθμό πανηγυρισμού έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με τα σχετικά βίντεο να συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ