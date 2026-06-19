Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

Συνελήφθησαν και αποκαλύφθηκε πως έκρυβαν παράνομα όπλα.

Στη σύλληψη δύο 55χρονων προχώρησαν οι Αστυνομικές Αρχές την Πέμπτη 18 Ιουνίου στο Κορωπί, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι έκρυβαν παράνομα όπλα, αφού επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, οι δύο άνδρες, με καταγωγή από την Αλβανία, έδειραν τους υπαλλήλους, οι οποίοι πραγματοποιούσαν εργασίες στην περιοχή του Κορωπίου, καθώς νόμιζαν ότι ήταν Ρομά απατεώνες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν πέσει θύματα τέτοιας απάτης στο παρελθόν και έτσι αντέδρασαν επιθετικά απέναντι στους πραγματικούς υπαλλήλους.

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