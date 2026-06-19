«Cesme Atilla»: Τι παίζει με το τουρκικό μεσιτικό που διαφημίζει ακίνητα στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης
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Αντιδράσεις στην Αλεξανδρούπολη από την εμφάνιση διαφημίσεων τουρκικού μεσιτικού γραφείου. Προβληματισμός για την αγορά ακινήτων στον Έβρο.
Νέο κύκλο συζητήσεων και εντονότατο προβληματισμό πυροδότησε στην Αλεξανδρούπολη η εμφάνιση αυτοκόλλητων διαφημίσεων σε κεντρικά σημεία της πόλης, οι οποίες προωθούν τουρκικό μεσιτικό και κατασκευαστικό γραφείο (ATILLA Emlak & İnşaat).
Οι αφίσες αυτές, που παραπέμπουν ευθέως σε υπηρεσίες αγοραπωλησίας ακινήτων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έχουν προκαλέσει ποικίλα σχόλια στην τοπική κοινωνία.
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