«Cesme Atilla»: Τι παίζει με το τουρκικό μεσιτικό που διαφημίζει ακίνητα στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης

Αντιδράσεις στην Αλεξανδρούπολη από την εμφάνιση διαφημίσεων τουρκικού μεσιτικού γραφείου. Προβληματισμός για την αγορά ακινήτων στον Έβρο.

Νέο κύκλο συζητήσεων και εντονότατο προβληματισμό πυροδότησε στην Αλεξανδρούπολη η εμφάνιση αυτοκόλλητων διαφημίσεων σε κεντρικά σημεία της πόλης, οι οποίες προωθούν τουρκικό μεσιτικό και κατασκευαστικό γραφείο (ATILLA Emlak & İnşaat).

Οι αφίσες αυτές, που παραπέμπουν ευθέως σε υπηρεσίες αγοραπωλησίας ακινήτων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έχουν προκαλέσει ποικίλα σχόλια στην τοπική κοινωνία.

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