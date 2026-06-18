Πήγε να «Ρίξει» το TikTok, αλλά έριξε την πελάτισσα: Η ινφλουένσερ της συμφοράς που προκάλεσε αντιδράσεις (vid)

Βίντεο που δείχνει TikToker να καταλαμβάνει διάδρομο καταστήματος για χορευτικό προκάλεσε αντιδράσεις, όταν γυναίκα σκόνταψε και έπεσε.

Μια influencer του TikTok που προσπαθούσε να δημιουργήσει περιεχόμενο σε ένα σούπερ μάρκετ (!), δέχεται τα πυρά από τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί θεωρούν ότι μπροστά στο βωμό του... content δε λογάριασε τίποτα και κανέναν.

Σε βίντεο που έγινε viral, η νεαρή κοπέλα φαίνεται να προσπαθεί να εκτελέσει μια χορογραφία στον διάδρομο ενός καταστήματος, ενώ άλλοι πελάτες προσπαθούν να περάσουν. Καθώς είναι στραμμένη προς την κάμερα και ξεκινά τον χορό της, δύο ηλικιωμένες γυναίκες που είχαν το... θράσος να ψωνίζουν την ίδια στιγμή, επιχειρούν να διασχίσουν τον ίδιο διάδρομο.

Η στιγμή που η πελάτισσα σκόνταψε και έπεσε

Στο βίντεο, μία από τις δύο γυναίκες προσπαθεί να μετακινηθεί για να αποφύγει τη σύγκρουση με την κοπέλα, η οποία δεν ψώνιζε αλλά βιντεοσκοπούσε περιεχόμενο για το TikTok.

Στην προσπάθειά της να περάσει, η γυναίκα σκοντάφτει και πέφτει στο πάτωμα. Η νεαρή φαίνεται να γελά, ενώ η κάμερα στρέφεται προς την ηλικιωμένη, η οποία βρίσκεται πεσμένη στο έδαφος. Κοντά της διακρίνονται και τα προϊόντα που επρόκειτο να αγοράσει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το βίντεο διακόπτεται.

Αν και το αρχικό βίντεο δεν φαίνεται πλέον να είναι διαθέσιμο, αναδημοσιεύθηκε από αρκετούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων ο χρήστης του X @EpicClipVault και ο influencer Joey Swoll, του οποίου η δημοσίευση είχε ήδη ξεπεράσει τις 300.000 προβολές..

Η έντονη κριτική του Joey Swoll

Στο δικό του βίντεο, ο Joey Swoll κατακρίνει τη συμπεριφορά της influencer και αυτό που περιγράφει ως πλήρη αδιαφορία για την πελάτισσα. «Αυτό είναι το περιεχόμενο των social media σήμερα;» αναρωτιέται. Στη συνέχεια επικρίνει την κοπέλα επειδή στεκόταν στον διάδρομο καταστήματος Target, εμποδίζοντας τη διέλευση των πελατών χωρίς να δείχνει ενδιαφέρον για το ότι βρισκόταν στο πέρασμά τους.

Παράλληλα, την κατηγορεί ότι γέλασε όταν η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο δεν την είχε δει, σκόνταψε στη γωνία ενός ραφιού και έπεσε στο πάτωμα. «Και τραυματίστηκε», προσθέτει, υποστηρίζοντας ότι όλα έγιναν για μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Ο Swoll ανέφερε επίσης ότι η κοπέλα δημοσίευσε αργότερα ένα βίντεο απολογίας, στο οποίο υποστήριξε πως η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο.

Το βίντεο άναψε νέα συζήτηση για τους influencers

Παρότι το βίντεο του Swoll είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις, το ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε όταν αναδημοσιεύθηκε από τον λογαριασμό @EpicClipVault. Ο χρήστης συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση: «Πρέπει να μπει ένα τέλος στους influencers των social media στους δημόσιους χώρους», άποψη με την οποία φάνηκε να συμφωνεί μεγάλο μέρος των σχολιαστών.

«Η πνευματική αποχαύνωση είναι πραγματική. Ζούμε πλέον σε μια κοινωνία ανοησίας. Η νοοτροπία του TikTok έχει γίνει απίστευτα χαζή. Γιατί να το κάνεις μέσα σε ένα κατάστημα; Άλλη μία απόδειξη ότι οι ανόητοι διασκεδάζουν εύκολα», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος σχολίασε: «Η γυναίκα χρειαζόταν μεγαλύτερη αντίληψη του χώρου γύρω της. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να κινούνται σε δημόσιους χώρους. Δεν μπορείς να είσαι συνεχώς χαμένος στις σκέψεις σου και να αγνοείς τι συμβαίνει γύρω σου».

Ένας τρίτος χρήστης υποστήριξε ότι η τάση της βιντεοσκόπησης σε δημόσιους χώρους ξεκίνησε από τις selfies και τα λεγόμενα “selfie bombing”.Παράλληλα, αρκετοί εκτίμησαν ότι αν το κοινό σταματήσει να προσφέρει προβολές και likes σε τέτοιου είδους περιεχόμενο, οι δημιουργοί του θα σταματήσουν σταδιακά να το παράγουν. Η συζήτηση, φυσικά ,γύρω από τη συμπεριφορά των influencers στους δημόσιους χώρους παραμένει ανοιχτή και έπεται και συνέχεια.

We gotta put an end to social media "influencers" in public. pic.twitter.com/QtLCZRxrX3 — Epic Clip Vault (@EpicClipVault) June 16, 2026

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