Έκρηξη στο κλιματιστικό: Πότε και γιατί γίνεται «ωρολογιακή βόμβα» η συσκευή

Μία έκρηξη στο κλιματιστικό μπορεί να είναι άκρως επικίνδυνη, και οφείλεται σε πληθώρα αιτίων που χρήζουν τακτικού ελέγχου.

Aγιο είχε χθες (17/6) η παρουσιάστρια του Open Μίνα Καραμήτρου, όταν μία εξωτερική μονάδα από κλιματιστικό εξερράγη ενώ η ίδια έφευγε από τον χώρο, με το ωστικό κύμα της έκρηξης να την παρασύρει και να την τραυματίζει.

Μπορεί εκ πρώτης όψης το συμβάν να μοιάζει πρωτόγνωρο, αλλά με μία γρήγορη αναζήτηση, βλέπουμε πως αναφορές για «εκρηκτικά» κλιματιστικά δεν είναι τόσο σπάνιες, και για τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν πολύ παλιές συσκευές, το ρίσκο είναι πολλαπλάσιο.

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