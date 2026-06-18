Πειραιάς: Η στιγμή της επίθεσης ηλικιωμένου με τρίαινα σε δύο αδέλφια για μια θέση πάρκινγκ

Σε βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Το Newsbomb φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο με τις στιγμές που διαδραματίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Μπιζανίου του Πειραιά, όπου ένας 77χρονος καθώς φέρεται να επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο αδέλφια λόγω διαμάχης για θέση πάρκινγκ.

Το βίντεο δείχνει τους δύο άνδρες να τρέχουν για να απομακρυνθούν από τον ηλικιωμένο, ενώ στο πλαίσιο ακούγονται έντονες φωνές που ζητούν να καλέσουν την αστυνομία.

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