«Άγιο είχες»: Το σχόλιο του Νίκου Στραβελάκη μετά το ατύχημα της Μίνας Καραμήτρου

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στην εκπομπή με νάρθηκα στο αριστερό χέρι, έπειτα από κάταγμα που υπέστη

Κανονικά εμφανίστηκε στην εκπομπή του «10 παντού» στο Open, το πρωί της Πέμπτης (18/6) η Μίνα Καραμήτρου, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε χθες, έπειτα από έκρηξη εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας στον αύλειο χώρο του καναλιού.

«Άγιο είχες, να τα λέμε αυτά. Μίνα, αν ήσουν πιο δίπλα, θα ήταν πολύ σοβαρό. Ήμουν μπροστά το είδα», δήλωσε ο Νίκος Στραβελάκης.

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