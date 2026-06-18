Το ευρωπαϊκό διήμερο Μητσοτάκη, το ύψος του πακέτου της ΔΕΘ και οι 30άρηδες στα ψηφοδέλτια 

Ο Μαξιμιλιανός στέκεται στο ευρωπαϊκό διήμερο του Κυριάκου Μητσοτάκη ενώ μιλά και για το ύψος του πακέτου της ΔΕΘ.

Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί σήμερα (18/06) το πρωί ο Μητσοτάκης για ένα ευρωπαϊκό διήμερο, κάτι σαν διάλειμμα από την εδώ καθημερινότητα και τις προεκλογικές ανησυχίες.

Το πρόγραμμα του αρχίζει με μια εκδήλωση της Κεραμέως με την αντιπρόεδρο της Κομισιόν για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις καλές πρακτικές, ακολουθεί η σύνοδος κορυφής του ΕΛΚ και το απόγευμα ξεκινάει η σύνοδος κορυφής των ηγετών όπου παρών θα είναι και ο Ζελένσκι που έρχεται από τη σύνοδο των G7 στη Γαλλία.

Η κυρίως συζήτηση όμως για τη Μέση Ανατολή και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (19/06). Ειδικά για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό η μάχη παρασκηνίου έχει ξεκινήσει όμως θα κορυφωθεί καθώς μπαίνουμε στο φθινόπωρο και με απώτατο ορίζοντα τον Δεκέμβριο και το βλέμμα στο πλαίσιο 2028-2034.

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