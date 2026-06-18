7 «παλιομοδίτικες» συνήθειες των ανθρώπων που έχουν τη ζωή τους σε τάξη

Από τις βόλτες χωρίς ακουστικά μέχρι τις χειρόγραφες σημειώσεις.

Σε μια εποχή όπου τα πάντα κινούνται όλο και πιο γρήγορα, υπάρχουν άνθρωποι που φαίνεται να έχουν βρει ένα διαφορετικό είδος ισορροπίας.

Δεν είναι απαραίτητα πιο έξυπνοι ή πιο τυχεροί⋅ απλώς έχουν διατηρήσει ορισμένες συνήθειες που οι περισσότεροι εγκατέλειψαν εδώ και χρόνια - και ίσως εκεί βρίσκεται το μυστικό της ευημερίας τους.

Πολλές από τις συνήθειες που μοιάζουν πλέον ξεπερασμένες φαίνεται πως προσφέρουν κάτι που σπανίζει στις μέρες μας: ηρεμία, σύνδεση και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr