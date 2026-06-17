Η επιστήμη το επιβεβαίωσε: Με αυτό το λαχανικό οι κατσαρίδες δεν θα ξαναμπούν σπίτι σας
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Το χειρότερο έντομο βρήκε τον... μάστορά του!
Οι κατσαρίδες αποτελούν ένα από τα πιο ανεπιθύμητα έντομα σε κάθε σπίτι, προκαλώντας αναστάτωση ακόμα και στους πιο τολμηρούς.
Η εμφάνισή τους, ακόμη και σε δημόσιους χώρους όπως τα πεζοδρόμια του κέντρου της Αθήνας, συχνά φέρνει αμέσως την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση. Εκτός από τα χημικά εντομοκτόνα, υπάρχουν φυσικές μέθοδοι απώθησης, με το αγγούρι να ξεχωρίζει ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες λύσεις.
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