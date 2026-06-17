Ο Αλέξης Άγριος στο Gazzetta: «Το Helmos Mountain Festival δεν είναι απλώς ένα μουσικό φεστιβάλ» (vid)

To Helmos Mountain Festival (19-22/6) σας περιμένει και φέτος. Ο Αλέξης Άγριος, διευθυντής του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων (διοργανώνει το Φεστιβάλ), μιλά για τη διοργάνωση που έγινε θεσμός.

Κάποτε, πάντα δηλαδή, το γνωστό δημοτικό άσμα έλεγε έλα να πάμε στο νησί η μάνα σου εγώ και συ. Ε, τώρα μπορεί να ακουστεί και το έλα να πάμε στο βουνό, η μάνα σου εγώ και ένας φίλος, αδελφός. Λέξη «κλειδί» το «βουνό» και συγκεκριμένα ο Χελμός, το χιονισμένο βουνό που όλα τα αντέχει και όλα τα καλοδέχεται αρκεί να υπάρχει σεβασμός. Στην «αγκαλιά» του διεξάγεται και φέτος το Helmos Mountain Festival Vol4 (19-22/6). Σε αυτό Φεστιβάλ υπάρχει πολλή μουσική, πολλές φυσιολατρικές εκδηλώσεις και πολλοί άνθρωποι που θέλουν να γίνουν παρέα με τον άλλο και με το βουνό. Το Helmos Mountain Festival διοργανώνεται από το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων σε συμπαραγωγή με την Novel Vox υπό την Αιγίδα του Δήμου Καλαβρύτων. Ο Αλέξης Άγριος, διευθυντής του χιονοδρομικού και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, μας μίλησε για τη διοργάνωση που έχει πλέον εδραιωθεί στον τόπο και τον χρόνο. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Πού οφείλεται η αντοχή του Φεστιβάλ και φέτος γίνεται τεσσάρων ετών;

Η αντοχή του Helmos Mountain Festival οφείλεται, πιστεύω, στο ότι δεν είναι απλώς ένα μουσικό φεστιβάλ. Είναι μια συνολική εμπειρία απόδρασης στη φύση, σε ένα περιβάλλον που από μόνο του δημιουργεί συναισθήματα. Ο επισκέπτης δεν έρχεται μόνο για να δει αγαπημένους καλλιτέχνες. Έρχεται για να ζήσει το βουνό, να αποσυνδεθεί από την καθημερινότητα, να βρεθεί σε ένα μοναδικό τοπίο και να συμμετάσχει σε κάτι που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Παράλληλα, το Φεστιβάλ πατάει πάνω σε μια υπάρχουσα, σύγχρονη και οργανωμένη υποδομή, αυτή του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε μια διοργάνωση μεγάλης κλίμακας με ασφάλεια, λειτουργικότητα και επαγγελματισμό. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να εξελίσσουμε την εμπειρία, να προσθέτουμε νέες ιδέες και καινοτομίες, χωρίς όμως να χάνουμε την ουσία: τη συνάντηση της μουσικής με το βουνό.

Τι έχει δώσει το Φεστιβάλ στην κοινωνία των Καλαβρύτων;

Το Φεστιβάλ έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενεργοποίηση μιας παράλληλης οικονομίας σε μια περίοδο που παραδοσιακά η κίνηση στην περιοχή είναι χαμηλότερη. Τα Καλάβρυτα είναι βαθιά συνδεδεμένα στο μυαλό του κόσμου με τον χειμώνα και το χιόνι. Μέσα από το Helmos Mountain Festival, όμως, ο προορισμός αποκτά ισχυρή παρουσία και το καλοκαίρι.

Αυτό σημαίνει περισσότερη κίνηση για τα καταλύματα, την εστίαση, τα εμπορικά καταστήματα, τους τοπικούς προμηθευτές και τους επαγγελματίες της περιοχής. Παράλληλα, δημιουργούνται ανάγκες για επιπλέον προσωπικό, συνεργασίες και υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο οι ημέρες του Φεστιβάλ. Είναι όλη η προετοιμασία, η προβολή και η συνολική υπεραξία που μένει στον τόπο. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό ότι το Φεστιβάλ λειτουργεί ως εργαλείο διεύρυνσης της περιόδου επισκεψιμότητας των Καλαβρύτων, αλλά και ως απόδειξη ότι το βουνό μπορεί να είναι ζωντανό και παραγωγικό και πέρα από τη χειμερινή περίοδο.

«Από την αρχή δεν θέλαμε να κάνουμε απλώς μια σειρά συναυλιών»

Ποια ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει αυτή η γιορτή στο βουνό;

Η αφορμή ήταν η στρατηγική μας ανάγκη να δούμε το Χιονοδρομικό Κέντρο πέρα από τα στενά όρια της χιονοδρομίας. Υπήρξε και μια χρονιά με περιορισμένες χιονοπτώσεις, η οποία μας έκανε να σκεφτούμε ακόμη πιο έντονα ότι ένα σύγχρονο ορεινό κέντρο δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από το χιόνι. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα μιας μεγάλης γιορτής στο βουνό. Μιας διοργάνωσης που θα αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις, το τοπίο, την εμπειρία της ομάδας και την ενέργεια του τόπου, δημιουργώντας έναν νέο λόγο επίσκεψης στα Καλάβρυτα. Από την αρχή δεν θέλαμε να κάνουμε απλώς μια σειρά συναυλιών. Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια εμπειρία που να συνδέεται με τη φύση, την ελευθερία, την παρέα, τη μουσική και το βουνό.

Πώς επιτυγχάνεται η ισορροπία μεταξύ μουσικής εκδήλωσης και «συνομιλίας» με τη φύση;

Η ισορροπία ξεκινά από τον σεβασμό στο ίδιο το τοπίο. Το Helmos Mountain Festival πραγματοποιείται σε ένα σπάνιο φυσικό περιβάλλον, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, μέσα στο Εθνικό Πάρκο και Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Χελμού–Βουραϊκού. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μια ευθύνη.

Η βάση του Φεστιβάλ βρίσκεται περίπου στα 1.700 μέτρα, ενώ η εμπειρία φτάνει έως την κορυφή, στα 2.340 μέτρα. Δεν αντιμετωπίζουμε λοιπόν το βουνό ως ένα απλό σκηνικό. Είναι ο πρωταγωνιστής. Η μουσική έρχεται να συνομιλήσει με το φυσικό περιβάλλον, όχι να το επισκιάσει. Γι’ αυτό και ο σχεδιασμός γίνεται με προσοχή: οι χώροι, οι ροές, τα ωράρια, η πρόσβαση, η καθαριότητα, η ασφάλεια, όλα πρέπει να υπηρετούν αυτή τη σχέση. Θέλουμε ο επισκέπτης να φύγει έχοντας ζήσει κάτι μεγαλύτερο από μια συναυλία. Να έχει νιώσει το βουνό.

Το χιονοδρομικό κέντρο πώς αξιοποιεί την εμπειρία του Φεστιβάλ;

Το Φεστιβάλ αποτελεί για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ένα ζωντανό πεδίο εξέλιξης. Μας βοηθά να βλέπουμε τις εγκαταστάσεις και τις δυνατότητές μας με έναν πιο ανοιχτό και σύγχρονο τρόπο. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για έναν χειμερινό προορισμό, αλλά για έναν ορεινό προορισμό τεσσάρων εποχών.

Μέσα από τη διοργάνωση δοκιμάζουμε, βελτιώνουμε και αναπτύσσουμε υποδομές, υπηρεσίες και διαδικασίες. Παράλληλα, φέρνουμε σε επαφή ένα νέο κοινό με το βουνό το καλοκαίρι. Άνθρωποι που ίσως γνώριζαν τα Καλάβρυτα μόνο ως χιονοδρομικό προορισμό, ανακαλύπτουν ότι ο Χελμός έχει μια εντελώς διαφορετική, εξίσου δυνατή ταυτότητα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτή είναι και η νέα εποχή για τα ορεινά κέντρα: να μην είναι μονοδιάστατα, αλλά να λειτουργούν ως πυρήνες εμπειριών, εναλλακτικού τουρισμού, πολιτισμού και επαφής με τη φύση.

Ποιες είναι οι πρακτικές δυσκολίες στη διοργάνωσή του;

Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι ουσιαστικά πρέπει να στηθεί ένα ολόκληρο χωριό στο βουνό. Μια μεγάλη, προσωρινή πόλη, σε μεγάλο υψόμετρο, με όλες τις απαιτήσεις που αυτό συνεπάγεται.Δεν μιλάμε μόνο για σκηνές και συναυλίες. Μιλάμε για τουαλέτες, φωτισμό, φύλαξη, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, χώρους στάθμευσης, σήμανση, καθαριότητα, διαχείριση κοινού, μετακινήσεις, φιλοξενία καλλιτεχνών, τεχνικές υποδομές, ηλεκτροδότηση, ήχο, ασφάλεια και συντονισμό πολλών διαφορετικών ομάδων. Όλα αυτά γίνονται σε ένα ορεινό περιβάλλον, όπου οι καιρικές συνθήκες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα και όπου κάθε λεπτομέρεια πρέπει να έχει προβλεφθεί. Είναι μια σύνθετη άσκηση οργάνωσης, αλλά αυτή είναι και η πρόκληση που κάνει τη διοργάνωση τόσο ιδιαίτερη.

«Ο κόσμος έρχεται γιατί αναζητά μια εμπειρία αυθεντική»

Τι διαφορετικό θα ζήσει φέτος το κοινό;

Φέτος το κοινό θα ζήσει την πιο εξελιγμένη εκδοχή του Helmos Mountain Festival μέχρι σήμερα. Η εμπειρία γίνεται πιο πολυεπίπεδη, με τρεις σκηνές στο βουνό και με ακόμη πιο έντονη την αίσθηση ότι το Φεστιβάλ απλώνεται σε διαφορετικά σημεία του Χελμού.Ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία είναι η δημιουργία σκηνής στην κορυφή, όπου θα παρουσιαστεί η μοναδική παράσταση «Λύκοι Λαϊβ» με τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Νίκο Βελιώτη. Είναι μια στιγμή που ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία του Φεστιβάλ: κάτι σπάνιο, σε έναν τόπο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο.Παράλληλα, ενισχύουμε το πεδίο της ηλεκτρονικής μουσικής, δίνοντας μια νέα διάσταση μετά τα live και τα DJ sets στο βουνό. Σε συνδυασμό με πολύ μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, το φετινό πρόγραμμα δημιουργεί μια εμπειρία που απευθύνεται σε διαφορετικά κοινά, αλλά με έναν κοινό παρονομαστή: τη δύναμη του βουνού και της μουσικής.

Ποια πράγματα, σε σχέση με την οργάνωση του Φεστιβάλ, δεν είχατε κάνει τα προηγούμενα χρόνια και φέτος τα κάνατε;

Το επίπεδο της διοργάνωσης ήταν από την αρχή πολύ υψηλό, γιατί γνωρίζαμε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα στο βουνό δεν συγχωρεί προχειρότητα. Παρόλα αυτά, κάθε χρόνο προσπαθούμε να βελτιώνουμε μικρά και μεγάλα στοιχεία που ενισχύουν τη συνολική εμπειρία του επισκέπτη. Φέτος δύο από τις πιο σημαντικές κινήσεις είναι η περαιτέρω ενίσχυση του Alpine Stage και η δημιουργία μιας νέας σκηνής στην κορυφή. Αυτές οι παρεμβάσεις δεν είναι απλώς τεχνικές ή καλλιτεχνικές. Αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο το κοινό βιώνει το Φεστιβάλ, γιατί το φέρνουν ακόμη πιο κοντά στο ίδιο το βουνό. Παράλληλα, κάθε χρόνο δουλεύουμε πάνω σε θέματα ροής, εξυπηρέτησης, ασφάλειας, πρόσβασης και άνεσης, ώστε η εμπειρία να γίνεται πιο ολοκληρωμένη και πιο ώριμη.

Πέρα από το καλλιτεχνικό και τουριστικό ενδιαφέρον, τι άλλο πιστεύετε ότι ελκύει τον κόσμο και έρχεται στο Φεστιβάλ;

Πιστεύω ότι ο κόσμος έρχεται γιατί αναζητά μια εμπειρία αυθεντική. Θέλει να βρεθεί στη φύση, να νιώσει ελευθερία, να ζήσει κάτι που δεν επαναλαμβάνεται εύκολα σε έναν αστικό χώρο ή σε ένα συμβατικό φεστιβάλ.

Ο Χελμός έχει μια μοναδικότητα. Το τοπίο, το υψόμετρο, η ενέργεια του βουνού, η αίσθηση της απόδρασης, όλα αυτά λειτουργούν μαζί. Το Φεστιβάλ δίνει στον επισκέπτη την ευκαιρία να συνδυάσει μουσική, παρέα, ταξίδι, φύση και προορισμό σε μία ενιαία εμπειρία. Δεν είναι μόνο το ποιον θα δεις στη σκηνή. Είναι το πού θα τον δεις, με ποιους θα το ζήσεις και τι θα σου μείνει όταν τελειώσει.

Ποια στιγμή, σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, δεν θα ξεχάσετε ποτέ;

Υπάρχουν πολλές στιγμές που έχουν μείνει χαραγμένες, αλλά μία από αυτές είναι σίγουρα η τελευταία συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου, μπροστά σε περισσότερους από 10.000 ανθρώπους, στις 4 τα ξημερώματα. Ήταν από εκείνες τις στιγμές που καταλαβαίνεις ότι κάτι πολύ δυνατό συμβαίνει μπροστά σου. Όχι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά και συναισθηματικά. Δεν θα ξεχάσω, επίσης, το τελευταίο live της Κυριακής στο πρώτο Φεστιβάλ. Εκείνη τη στιγμή, έχοντας ολοκληρώσει μια διοργάνωση που είχε πάει πολύ καλά και βλέποντας τον κόσμο να φεύγει γεμάτος εικόνες και συναισθήματα, νιώσαμε ότι κάτι νέο και μεγάλο είχε γεννηθεί. Ότι αυτή η γιορτή στο βουνό δεν ήταν μια τυχαία ιδέα, αλλά κάτι που είχε λόγο ύπαρξης και προοπτική. Από τότε μέχρι σήμερα, αυτή η αίσθηση μάς ακολουθεί και μας δίνει δύναμη να το εξελίσσουμε κάθε χρόνο.

Ευχαριστώ πολύ

Και εγώ.

INFO

Helmos Mountan Festival 2026

Παρασκευή 19 Ιουνίου

Main Stage

Κοινοί Θνητοί • Γιάννης Χαρούλης • Ιουλία Καραπατάκη

Dj set by Valeron

Σάββατο 20 Ιουνίου

Στύγα Spot

Γιάννης Αγγελάκας • Νίκος Βελιώτης



Alpine stage

Σκιαδαρέσες • Νεφέλη Φασούλη

Main Stage

Mikro • Αλκίνοος Ιωαννίδης • Παύλος Παυλίδης • Klangphonics

Κυριακή 21 Ιουνίου

Alpine stage

Χατζηφραγκέτα • Δημήτρης Μυστακίδης

Main Stage

ΒΕΒΗΛΟΣ - ANSER (Eversor) • Μίλτος Πασχαλίδης • ΠΥΞ ΛΑΞ

Dj set by Korolova

Δευτέρα 22 Ιουνίου

Μεσημεριανό Γλέντι στην Κεντρική Πλατεία Καλαβρύτων

με τον Γρηγόρη Σαμόλη.

Τιμές εισιτηρίων HMF 2026!

Early foxes: 45€

Προπώληση: 55€



Φέτος, ζήσε τη μαγεία του HMF ακόμα και για μία μόνο ημέρα!

Early foxes: 20€

Πώληση: 25€

Εισιτήρια: ΕΔΩ

* Το HMF διοργανώνεται από το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων σε συμπαραγωγή με την Novel Vox υπό την Αιγίδα του Δήμου Καλαβρύτων.

