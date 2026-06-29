«Memento Mori»: Vale, πιο δυνατός από πότε!

Αυτός ο ράπερ έχει κερδίσει τον σεβασμό μας για την ωμή, αληθινή, δύναμη που βγάζει στο ραπ του. Τελευταίο του «χτύπημα» το EP «Memento Mori».

Τι να μας πουν οι δήθεν καλοί τρόποι και το χωριό που δεν έχει κοκόρι. Στης πόλη τα στενά ένα αλάνι γυρνά και από τη Σαλούγκα στης Αθήνας, στης Ελλάδας, τα τσιμέντα ρίχνει τις «μπάρες» και τη ραπ του που δεν χαρίζεται σε κανέναν και σε τίποτα. Ο τύπος αυτός δεν τρέχει τίποτα, τους άλλους κάνει να τρέχουν και να δέχονται τις ρίμες του που σαν ατσάλι σκάνε στο ηχείο. Αυτός ο ράπερ θυμάται πάντα τον τρόπο που πρέπει να ζει και δεν κάνεις υποχωρήσεις. Συνεπής και ειλικρινής σε αυτό που κάνει απλά σε κερδίζει με αυτό που κάνει.

Το βασικό γνώρισμα του ήχου, της απεύθυνσης, της δημιουργίας του είναι το απροσποίητο συναίσθημα. Σε κάθε του κομμάτι αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που αγάπησε και αγαπά δεν φθίνει, δεν αλλοιώνεται και δεν μεταλλάσσεται σε κάτι ξένο, ψεύτικο. Ο τυπάς αυτός θέλει να μιλήσει για το άσβεστο πάθος και την αλήθεια του δρόμου που πάντα υπάρχει εκεί έξω και σε βρίσκει όταν δεν αρνείσαι ότι είσαι κομμάτι της. Ο Vale2310, λοιπόν, ξέρει ότι όπου κι αν αράξει με τους φίλους του κάτι θα έχει να πει και κάτι θα έχει να δώσει με το ανυπόκριτο ραπ του. Τελευταίο μήνυμα το EP «Memento Mori».

«Όσοι αντέχουν τραβάνε το ζόρι»



Ο Vale2310 δεν σταματά να διυλίζει και να ανανεώνει το αναπόφευκτα άγριο πνεύμα που ζει έξω από τους τέσσερις τοίχους του σπιτιού. Στον στίχο του όσοι αντέχουν τραβάνε το ζόρι είναι η ουσία των όσων γουστάρει, δουλεύει και προσφέρει. Αυτό το αλάνι ξέρει ότι αυτή η ζωή είναι γεμάτη ζόρια και δεν ρώτα τι ζόρι τραβάς;, αλλά με τον τρόπο του λέει δώσε μου ζόρια να αντέξω, να δημιουργήσω, να ραπάρω! Ο τρόπος που ραπάρει ακούγεται και «σκάει» μέσα σου με την ορμή του a cappella. Στη στιχουργία και στη αφήγησή του δεν κρύβει τίποτα και όσα δίνει είναι αυτά που «έγραψαν» μέσα του και σημάδεψαν το κορμί και την ψυχή του.

Ο Vale2310 έχει καταφέρει να φτιάξει το δικό του ραπ ύφος και αυτό είναι μεγάλο κατόρθωμα. Ο τρόπος που «φτύνει» τις ρίμες είναι ευδιάκριτος. Δίνει έκταση σε κάθε εκφορά και με καλές ανάσες «πατά» στη σωστή ταχύτητα πάνω στο ανεβαστικό και τσιτωμένο drill. Το flow του έχει την απαραίτητη δόση θυμού, πάθους και ευαισθησίας, έχει μια ανεμελιά και μια αναρχική διάθεση… Αν λάβετε υπόψη τους στίχους που είναι σαν τους λένε τα κολλητάρια του και αυτοί που τρέχουνε μαζί τους δρόμους, καταλαβαίνετε γιατί το κοινό τον γουστάρει τόσο πολύ.

100% Vale



Το «Memento Mori» αποτελείται από έξι κομμάτια. Μέσα στο ωμό, απλό και ευρύχωρο για τη φωνή τοπίο, ο Vale2310 συνδυάζει το αδιαμεσολάβητο ερέθισμα και το θάρρος αυτού που δεν λυγίζει και δεν κάνει πίσω με τις γεμάτες θάρρος και σιγουριά ντριλιές. Το βιωματικό στοιχείο και η αποφασιστικότητα σε σκέψη και φωνή δίνουν μια όμορφη αγριάδα στο τελικό αποτέλεσμα. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Vale είναι γεμάτες ενέργεια και με τα αντίστοιχα εμβόλιμα μουσικά στοιχεία φτιάχνει ένα ηλεκτρισμένο ραπ σύνολο. Οι φωνές στο παρασκήνιο, οι ήχοι, άλλοτε μελωδικοί και άλλοτε σκληρά ρυθμικοί, καθαροί, με ενίσχυση χορωδιακών πινελιών, ανυψώνουν την ερμηνεία και το delivery του Vale. Tο «Memento Mori» είναι 100% Vale δουλειά και εμείς θα ξεχωρίσουμε λίγο περισσότετα τα κομμάτια «Κοίτα Με», «Madness» και το ομώνυμο που έδωσε και τον τίτλο. Vale, παραμένεις ξηγημένο αλάνι και έχεις τον σεβασμό μας.

*O Vale2310 σε Spotify, Instagram, YouTube

