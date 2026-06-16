Αντίο στα θερμόμετρα: Ο αισθητήρας που θα αλλάξει τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος

Ερευνητές του MIT ανέπτυξαν μια καταπόσιμη συσκευή που παρακολουθεί τη θερμοκρασία του σώματος σε πραγματικό χρόνο με ακρίβεια έως 0,01°C.

Η εποχή των παραδοσιακών θερμομέτρων ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της. Ερευνητές από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) ανέπτυξαν έναν καινοτόμο καταπόσιμο αισθητήρα σε μορφή κάψουλας, ο οποίος μπορεί να μετρά τη θερμοκρασία του σώματος από το εσωτερικό του οργανισμού.

Η συσκευή, η οποία παρουσιάστηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Electronics, ανοίγει τον δρόμο για ακριβέστερη και συνεχή παρακολούθηση του πυρετού και άλλων σημαντικών κλινικών δεικτών, ιδιαίτερα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.

Μια επανάσταση σε μέγεθος μικροσκοπικής κάψουλας

Ο αισθητήρας έχει μέγεθος παρόμοιο με εκείνο ενός μικρού μύρτιλου, με διάμετρο μόλις 6 χιλιοστά και ύψος 4 χιλιοστά. Το μικρό του μέγεθος διευκολύνει την κατάποση και μειώνει τον κίνδυνο εντερικής απόφραξης.

Στο εσωτερικό του βρίσκεται ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα επιφάνειας μόλις 1 τετραγωνικού χιλιοστού, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη μέτρηση της θερμοκρασίας με ακρίβεια έως και 0,01 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, καταναλώνει εξαιρετικά μικρή ποσότητα ενέργειας, περίπου 10 νανοβάτ.

Πώς λειτουργεί η νέα συσκευή

Για τη λειτουργία του, ο αισθητήρας τροφοδοτείται από μια μικρή μπαταρία τύπου κουμπιού και χρησιμοποιεί ένα σύστημα μετάδοσης δεδομένων που βασίζεται στην τεχνολογία οπισθοσκέδασης (backscatter).

Μια εξωτερική κεραία, τοποθετημένη σε απόσταση μεταξύ 30 και 60 εκατοστών από τον ασθενή, λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις θερμοκρασίας. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η συνεχής παρακολούθηση χωρίς καλώδια και χωρίς άμεση επαφή με το σώμα.

Πιθανές εφαρμογές στην ιατρική

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η τεχνολογία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλές διαφορετικές ιατρικές εφαρμογές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έγκαιρη ανίχνευση λοιμώξεων, η παρακολούθηση του πυρετού σε παιδιά, ο έλεγχος ασθενών κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την αναισθησία, καθώς και η καταγραφή της κεντρικής θερμοκρασίας του σώματος σε μελέτες γονιμότητας και ωορρηξίας.

Ιδιαίτερα σημαντική θα μπορούσε να αποδειχθεί η χρήση της σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, όπως όσους υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τις δοκιμές

Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε ζώα έδειξαν ότι ο αισθητήρας μπορεί να μεταδίδει αξιόπιστα δεδομένα τόσο όταν το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας όσο και κατά την κίνηση. Παράλληλα, λειτούργησε αποτελεσματικά ακόμη και κατά τη διάρκεια αναισθησίας, όταν οι μηχανισμοί θερμορρύθμισης του οργανισμού μεταβάλλονται.

Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν τις προοπτικές αξιοποίησης της τεχνολογίας σε πραγματικές κλινικές συνθήκες.

Το επόμενο βήμα της έρευνας

Η ερευνητική ομάδα του MIT εργάζεται ήδη στην ενσωμάτωση του συστήματος με επιπλέον αισθητήρες, οι οποίοι θα μπορούν να μετρούν και άλλες ζωτικές παραμέτρους, όπως ο καρδιακός ρυθμός. Στόχος είναι η διεύρυνση των διαγνωστικών δυνατοτήτων της συσκευής και η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας παρακολούθησης της υγείας. Παράλληλα, τα επόμενα χρόνια προγραμματίζονται και κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους.

Ο Giovanni Traverso, ερευνητής του MIT και γαστρεντερολόγος στο Brigham and Women’s Hospital, υπογράμμισε τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. «Πιστεύω ότι ο αισθητήρας μας θα μπορούσε να αντικαταστήσει όλα τα θερμόμετρα, επειδή αποτελεί τον πιο ακριβή τρόπο μέτρησης της θερμοκρασίας», δήλωσε. Όπως επισήμανε, η συγκεκριμένη καινοτομία έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείται η θερμοκρασία του σώματος στη σύγχρονη ιατρική.

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