Μετακόμισε μετά από 32 χρόνια και ο ιδιοκτήτης έμεινε άφωνος μόλις μπήκε στο σπίτι: «Δεν θα ξαναδώ ποτέ κάτι τέτοιο»

Ιδιοκτήτης διαμερίσματος στις ΗΠΑ εξεπλάγη ευχάριστα όταν διαπίστωσε πως η πρώην ενοικιάστρια της άφησε το σπίτι σε άψογη κατάσταση μετά από 32 χρόνια διαμονής.

Ιδιοκτήτης διαμερίσματος στην πολιτεία του Μέιν των ΗΠΑ, ενθουσιάστηκε αφού η πρώην της ενοικιάστρια, η οποία κατοικούσε στο σπίτι του για περισσότερα από 32 χρόνια, άφησε το διαμέρισμα εντελώς τέλειο μετά τη μετακόμισή της.

Ο Σαγέντ Ζαφάρ, ο οποίος αγόρασε το κτίριο το 2024, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έκπληξή του αφού βρήκε το διαμέρισμα σε τέλεια κατάσταση, με τις ηλεκτρικές συσκευές καλά συντηρημένες και χωρίς κανένα είδος σημαδιού φθοράς. «Έμεινα πραγματικά εμβρόντητος επειδή δεν φαίνεται ότι αυτός ο χώρος κατοικούνταν για 32 χρόνια. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση για τη χρήση και την ηλικία του» διαβεβαιώνει ο ιδιοκτήτης στο νεοϋορκέζικο μέσο Newsweek.

32 χρόνια στο ίδιο σπίτι και το άφησε... άψογο

Η γυναίκα μετακόμισε εκεί το 1992, ένα χρόνο πριν από τη γέννηση του Σαγέντ Ζαφάρ και παρέμεινε για περισσότερα από 32 χρόνια, μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο αν αναλογιστεί κανείς τον μέσο όρο του χρόνου ενοικίασης στη χώρα.

Σύμφωνα με μια έρευνα της κτηματομεσιτικής πύλης ResidentRated, η μέση διάρκεια διαμονής ενός ενοικιαστή στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 27,5 μήνες, περίπου δύο χρόνια.

Ο αριθμός φαίνεται να παρουσιάζει διαφορές ανάλογα με την τοποθεσία των κτιρίων. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ενοικιαστές που κατοικούν στα βορειοανατολικά τείνουν να μένουν περισσότερο χρόνο στο διαμέρισμα, περίπου 32,9 μήνες, ενώ εκείνοι που βρίσκονται στον νότο έχουν μέση διαμονή 24,3 μήνες.

Αν και δεν είναι ακόμη σαφές το γιατί, οι ενοικιαστές στις ΗΠΑ συνήθως καταφέρνουν να μετακομίζουν γρήγορα από το σπίτι. Σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ, το 58,5% των ενοικιαστών βρήκε ένα νέο μέρος για να μετακομίσει σε λιγότερο από ένα μήνα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, το 46,9% εξέτασε αρκετές επιλογές πριν αποφασίσει να μετακομίσει, και το 64,1% μεταφέρθηκε στην πρώτη κατοικία που επισκέφθηκε.

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