Είναι αυτός ο φορητός υπολογιστής που περιμέναμε;

Αν έχετε βαρεθεί τους φορητούς υπολογιστές που βασίζονται σε ατελείωτους συμβιβασμούς, το ASUS Zenbook A16 θα σας κερδίσει.

Μήπως βρήκαμε επιτέλους έναν φορητό υπολογιστή που συνδυάζει αυτό που μέχρι πρόσφατα φαινόταν σχεδόν αδύνατο: εξαιρετική απόδοση και μεγάλη οθόνη, ενώ ταυτόχρονα είναι ελαφρύς και διαθέτει εξαιρετική διάρκεια μπαταρίας; Φαίνεται ότι η αναμονή τελείωσε.

Ποιο είναι το μυστικό;

Η αγορά των ελαφριών, ultraportable φορητών υπολογιστών κυριαρχείται από μοντέλα με μικρές οθόνες, συνήθως 13 ή 14 ιντσών, κάτι που είναι λογικό, καθώς οι μικρότερες διαστάσεις καθιστούν όπως είναι λογικό έναν φορητό υπολογιστή ελαφρύτερο. Τι γίνεται όμως αν χρειάζεστε έναν ελαφρύ φορητό υπολογιστή με μεγάλη οθόνη; Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το ASUS Zenbook A16 (UX3607), το οποίο διαθέτει οθόνη 16 ιντσών και ζυγίζει μόλις 1.2 κιλά. Το μυστικό κρύβεται στο Ceraluminum, το ειδικό υλικό που χρησιμοποιείται για ολόκληρο το σασί. Σε αυτό το μοντέλο, το Ceraluminum είναι ένα κράμα αλουμινίου-μαγνησίου, η επιφανειακή δομή του οποίου έχει τροποποιηθεί μέσω θερμικής επεξεργασίας ώστε να αποκτήσει ορισμένες κεραμικές ιδιότητες. Αυτό το καθιστά εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό στη φθορά, αλλά και αξιοσημείωτα ελαφρύ. Τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι σχεδόν αόρατα, ενώ το υλικό έχει μια λεπτή υφή που είναι ευχάριστη στην αφή. Η συνολική ποιότητα κατασκευής και η ανθεκτικότητα του φορητού υπολογιστή έχουν δοκιμαστεί και επαληθευτεί μέσω μιας σειράς δοκιμών στρατιωτικού επιπέδου σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD-810H.

Πώς αποδίδει;

Το Ceraluminum είναι ένα κομμάτι του παζλ, αλλά τι γίνεται με τις επιδόσεις; Μήπως θυσιάστηκαν για να παραμείνει ο φορητός υπολογιστής ελαφρύς; Το ASUS Zenbook A16 διαθέτει τον πιο πρόσφατο και ισχυρό επεξεργαστή της Qualcomm για φορητούς υπολογιστές – τον Snapdragon X2 Elite Extreme με έως και 18 πυρήνες. Σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά (Snapdragon X Elite), ο X2 Elite Extreme προσφέρει 50% καλύτερη απόδοση CPU, ενώ η ενσωματωμένη κάρτα γραφικών είναι 2.3 φορές ταχύτερη. Αυτός ο επεξεργαστής δεν είναι μόνο εξαιρετικά ισχυρός, αλλά και βασισμένος σε μια σύγχρονη αρχιτεκτονική, επιτυγχάνοντας αυτό το επίπεδο απόδοσης με μετριοπαθή κατανάλωση ενέργειας. Το προηγμένο σύστημα ψύξης διατηρεί τη θερμότητα που παράγεται υπό έλεγχο χωρίς κόπο. Όλα αυτά επιτρέπουν στον φορητό υπολογιστή να λειτουργεί με μπαταρία για εκπληκτικά μεγάλο χρονικό διάστημα, καθιστώντας την εξαιρετική αναλογία απόδοσης προς διάρκεια ζωής της μπαταρίας το βασικό πλεονέκτημά του έναντι του ανταγωνισμού. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αυτός ο επεξεργαστής προσφέρει σχεδόν πανομοιότυπη απόδοση είτε ο φορητός υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα είτε λειτουργεί με μπαταρία, επιτρέποντας στους χρήστες να αντιμετωπίζουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές εργασίες εν κινήσει. Η NPU παρέχει έως και 80 TOPS, καθιστώντας το Zenbook A16 ένα Copilot+ PC - μια εξαιρετική επιλογή και για φόρτους εργασίας τεχνητής νοημοσύνης.

Άνετο στη χρήση

Ένας από τους τομείς που η ASUS έχει βελτιώσει στα περισσότερα από τα φετινά μοντέλα της είναι η φωτεινότητα της οθόνης. Η οθόνη ASUS Lumina OLED του Zenbook A16 φτάνει σε μέγιστη φωτεινότητα 1100 nits, εξασφαλίζοντας άνετη προβολή ακόμη και σε φωτεινά δωμάτια ή σε εξωτερικούς χώρους. Η οθόνη 16 ιντσών προσφέρει ανάλυση 3K και ρυθμό ανανέωσης 120 Hz, καθιστώντας κάθε κίνηση ομαλή και φυσική. Χάρη στο εξαιρετικά μεγάλο και ακριβές touchpad, μπορείτε να εργάζεστε γρήγορα και άνετα χωρίς ποντίκι. Διατίθενται όλες οι απαραίτητες θύρες, συμπεριλαμβανομένων HDMI 2.1, μία θύρα USB Type-A Gen 3.2, δύο θύρες USB 4 Type-C, ένας αναγνώστης καρτών SD και μια υποδοχή ήχου. Εάν η ποιότητα του ήχου είναι σημαντική για εσάς στην εργασία ή απλά απολαμβάνετε να χαλαρώνετε με μουσική, ταινίες ή τις αγαπημένες σας σειρές, θα χαρείτε να μάθετε ότι το Zenbook A16 διαθέτει έξι ηχεία και εξαιρετική ποιότητα ήχου.

Ένα σπάνιο είδος

Φορητοί υπολογιστές όπως αυτός είναι εξαιρετικά σπάνιοι στην αγορά. Έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί έναν αξιόπιστο σύντροφο για απαιτητικούς χρήστες που περνούν πολύ χρόνο μακριά από πρίζα, αλλά επιθυμούν να απολαμβάνουν εξαιρετική απόδοση χωρίς να χρειάζεται να ελέγχουν συνεχώς την κατάσταση της μπαταρίας. Η ASUS προσφέρει στους αγοραστές αυτού του φορητού υπολογιστή – καθώς και όλων των φορητών υπολογιστών των σειρών Vivobook S, Zenbook, ProArt και ROG – ένα επιπλέον (τρίτο) έτος εγγύησης χωρίς επιπλέον κόστος. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να καταχωρίσετε το laptop σας στον ιστότοπο της ASUS. Αν σας κίνησε το ενδιαφέρον, μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το ASUS Zenbook A16 (UX3607), συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας τιμής και των σημείων πώλησης, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.