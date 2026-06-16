«Ο λαγοκέφαλος είναι κάτι πολύ περισσότερο από επικίνδυνο ψάρι»: SOS από τους ειδικούς

Ο Δημήτρης Πάφρας, υποψήφιος διδάκτωρ Θαλάσσιας Βιολογίας & Αλιευτικής Δυναμικής, εξηγεί στο Newsbomb με επιστημονική ακρίβεια αλλά και απλά λόγια γιατί ο λαγοκέφαλος είναι ίσως η πιο σοβαρή βιολογική εισβολή που ζει σήμερα η Μεσόγειος.

Οι λαγοκέφαλοι και η εμφάνισή τους δεν είναι πια μια σπάνια «είδηση» για το Αιγαίο, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που συνδυάζει τρία επικίνδυνα επίπεδα: απειλή για την ανθρώπινη υγεία, οικονομική καταστροφή για την παράκτια αλιεία και βαθιά διαταραχή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Ο Lagocephalus sceleratus, όπως είναι η επιστημονική του ονομασία, ήρθε από τον τροπικό Ινδο-Ειρηνικό μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, ως κλασικό παράδειγμα Λεσσεψιανού μετανάστη, και μέσα σε λίγα χρόνια εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο και τις ελληνικές θάλασσες.

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