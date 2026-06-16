Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

Τι «βλέπουν» τα 400 σενάρια για τη θερμοκρασία τον Ιούλιο στη χώρα μας.

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούλιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Ιουνίου.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 1), σύμφωνα με το 92% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Ιουλίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 49%, 35% και 8% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 7% και 1% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.94°C.

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