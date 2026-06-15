Προετοιμασία για τη ΔΕΘ με δέσμη μέτρων: Ποια μπαίνουν στο «καλάθι» για μισθωτούς και συνταξιούχους

Οι προετοιμασίες για το φορολογικό και αναπτυξιακό πακέτο που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για το 2027 έχουν ξεκινήσει.

Οι προετοιμασίες για το φορολογικό και αναπτυξιακό πακέτο που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για το 2027 έχουν ξεκινήσει.

Το οικονομικό επιτελείο μετρά το δημοσιονομικό κόστος για ένα πακέτο που πάντως μόνο για το 2027 υπολογίζεται πάνω από 2 δις ευρώ και η η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα ευρύ σύνολο μέτρων που θα αφορά επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζομένους, συνταξιούχους και ιδιοκτήτες ακινήτων.

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