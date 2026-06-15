Θεαματικές εικόνες στον Λευκό Οίκο για τα γενέθλια Τραμπ: Οι αγώνες UFC σε οκτάγωνο κλουβί
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Οι εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ συνδυάστηκαν με τα 80ά γενέθλια Τραμπ.
Σε μία ιδιαίτερη όσο και φαντασμαγορική βραδιά γιόρτασε τα 80ά γενέθλιά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις για τη 250η επέτειο των ΗΠΑ.
Διοργάνωσε αγώνες Ultimate Fighting Championship (UFC) στήνοντας οκτάγωνο κλουβί στον κήπο του Λευκού Οίκου, τους οποίους παρακολούθησε από την πρώτη σειρά μαζί με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και τoν διευθύνοντα σύμβουλο του UFC Ντάνα Γουάιτ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Paramount Ντέιβιντ Έλισον, Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες και μέλη της οικογένειας του προέδρου ήταν επίσης στο πλήθος.
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