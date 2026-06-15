Η Κιάρα Φεράνι ήρθε στην Ελλάδα και αυτό είναι το πρώτο ελληνικό φαγητό που τίμησε

Η Ιταλίδα influencer βρίσκεται στην Ελλάδα τις τελευταίες ώρες, όπως γνωστοποίησε μέσα από αναρτήσεις της στο IG.

Πόλος έλξης δεκάδων διασήμων αποτελεί κάθε καλοκαίρι η Ελλάδα, με την Κιάρα Φεράνι να επισκέπτεται γι’ ακόμα μια χρονιά τη χώρα μας. Η Ιταλίδα influencer, που τα τελευταία χρόνια βρέθηκε επανειλημμένως στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο λόγω του χωρισμού της από τον Φέντεζ όσο και λόγω του σκανδάλου με το πανετόνε, φαίνεται πως πλέον διανύει μια ήσυχη και δημιουργική περίοδο στη ζωή της. Το διαζύγιο έγινε ιστορία του παρελθόντος, ενώ η δικαστική υπόθεση έκλεισε δικαιώνοντάς τη. Κάπως έτσι, συνεχίζει την καλή πορεία της στα social media, με τις συνεργασίες της να ξεπερνούν τα όρια της Ιταλίας.

Το βράδυ της Κυριακής 15/6, η Κιάρα Φεράνι έφτασε στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από τα δύο παιδιά της. Ο λόγος της επίσκεψής της στη χώρα μας δεν είναι αμιγώς επαγγελματικός, αφού έχει προγραμματίσει να περάσει και μερικές ημέρες στο πανέμορφο νησί της Μήλου, απολαμβάνοντας τις διακοπές της με φόντο το Αιγαίο. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους που την περίμεναν στο αεροδρόμιο, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα επισκεφτεί το εν λόγω κυκλαδίτικο νησί.

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