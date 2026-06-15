Μπουζούκια, έρωτες, βεντέτες και Μπισμπίκης: Οι σειρές της νέας τηλεοπτικής σεζόν

Σε γνώριμα μονοπάτια κινείται η μυθοπλασία της ερχόμενης τηλεοπτικής σεζόν, που έχει προτίμηση στους απαγορευμένους έρωτες, στα λουλούδια και στα τουρκικά concept.

Διαβάζοντας τις υποθέσεις πολλών από τις νέες σειρές, στις οποίες θα στηριχθεί το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ερχόμενης σεζόν, εύκολα εντοπίζεις ομοιότητες, μεταξύ τους και με παλαιότερες- και ιστορίες, που κάτι σου θυμίζουν, γιατί σε παρεμφερείς εκδοχές τις έχουμε ξαναδεί, είτε στα ελληνικά, είτε στα τούρκικα.

Οι συστάσεις τους είναι διαφωτιστικές: «Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει» («Κρίνο και αγκάθι»), ή «μια επικίνδυνη αγάπη που πρέπει να μείνει κρυφή για να επιβιώσει» («Ντέρτι») ή «έρωτας που αψηφά τα όρια» («Μπλε ώρες») ή «μια ιστορία όπου ο έρωτας δεν λειτουργεί σαν λύτρωση, αλλά σαν σπίθα» («Δυο μαύρα πουκάμισα») ή «υπάρχουν έρωτες που, όσο κι αν προσπαθείς να τους αρνηθείς, ανθίζουν ξανά και ξανά» («Για σένα»). Το βέβαιο είναι ότι ο έρωτας θα ανθίσει σε πολλαπλά μέτωπα και -κρατηθείτε- θα είναι φλογερός, απαγορευμένος κι επικίνδυνος.

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