Οικογένειες «ανασταίνουν» με ΑΙ και 133 δολάρια Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία

Μία αμφιλεγόμενη αγορά που για κάποιους εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο, ενώ για άλλους αποτελεί μία παρηγοριά.

Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ρωσίας, βίντεο και φωτογραφίες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, και δημοσιεύουν συνήθως οικογένειες Ρώσων στρατιωτών που χάθηκαν ή αγνοούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά εμφανίζονται ως ήρωες που υπερασπίζονται τη χώρα και τους αγαπημένους τους.

Όλα αυτά ωστόσο με το ανάλογο αντίτιμο για τις οικογένειες. Η τιμή σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC για τη δημιουργία εικόνων νεκρών στρατιωτών με ΑΙ φτάνει έως και τα 133 δολάρια.

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