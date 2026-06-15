Μίκαελ Σουμάχερ: Ο τραγικός λόγος που δεν θα δημοσιευτεί ποτέ ξανά φωτογραφία του

Ο Χόπκινς δήλωσε ακόμη ότι η σημερινή κατάσταση είναι «διαχειρίσιμη από την Κορίνα και την οικογένεια»

Ένας φίλος της οικογένειας Σουμάχερ πρότεινε μια εξήγηση για το γιατί η εικόνα του θρύλου της Formula 1 παραμένει τόσο αυστηρά προστατευμένη σήμερα.

Ο Μίχαελ Σουμάχερ υπέστη τραυματισμούς που άλλαξαν τη ζωή του όταν χτύπησε το κεφάλι του σε βράχο κατά τη διάρκεια σκι στις γαλλικές Άλπεις το 2013. Τα τελευταία 12 χρόνια έχουν υπάρξει αμέτρητες εικασίες σχετικά με τη σωματική και ψυχική του κατάσταση, ενώ η οικογένειά του και η σύζυγός του, Κορίνα, δεν έχουν δημοσιοποιήσει καμία φωτογραφία του, προκειμένου να προστατεύσουν την αξιοπρέπειά του.

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