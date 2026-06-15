Το χουνέρι της Ρόδου, ο συντονιστής της πρεμιέρας Τσίπρα και η εφαρμογή για τις τιμές

Ο Μαξιμιλιανός αποκαλύπτει το χουνέρι της Ρόδου, το πρόσωπο που θα είναι συντονιστής της πρεμιέρας Τσίπρα στη Νίκαια αλλά και την εφαρμογή για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.

Αποφασισμένος να κάνει περιοδείες μέχρι το τέλος Ιουλίου, το πιθανότερο μία ανά εβδομάδα, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα το απόγευμα της Τρίτης (16/06) αναμένεται να βρεθεί σε κάποια γειτονιά της Δυτικής Αττικής, μένει να φανεί κιόλας αν θα πέσουν και οι υπογραφές στη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά που θα αποτελέσει βαλβίδα εκτόνωσης της πολύ μεγάλης κίνησης που παρατηρείται κάθε μέρα στο συγκεκριμένο σημείο.

Σε κάθε περίπτωση ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να βγει μπροστά και να κινείται πιο έντονα, γνωρίζοντας ότι έτσι κερδίζονται οι εκλογές.

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