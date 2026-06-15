Το πρώτο σημάδι έντονου στρες που όλοι αγνοούμε, σύμφωνα με ειδικούς

Το στρες αλλάζει τη συμπεριφορά μας πριν φτάσουμε σε burnout. Η αναγνώριση των πρώιμων ενδείξεων βοηθά στην έγκαιρη αντιμετώπισή του.

Το στρες αποτελεί αναπόφευκτο κομμάτι της καθημερινότητας, όμως σπάνια το αναγνωρίζουμε εγκαίρως. Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι πιέζονται μόνο όταν έχουν ήδη φτάσει σε σημείο εξάντλησης ή συναισθηματικής υπερφόρτωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς στην ψυχολογία της συμπεριφοράς, υπάρχουν πιο πρώιμα και πιο διακριτικά σημάδια που λειτουργούν ως «καμπανάκια» κινδύνου. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι το εξής: σταματάμε να συμπεριφερόμαστε όπως ο εαυτός μας.

Όταν το στρες αρχίζει να επηρεάζει τον οργανισμό, δεν αλλάζει απλώς τη διάθεσή μας, αλλά τροποποιεί και τις σταθερές μας συμπεριφορικές τάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τις ενισχύει υπερβολικά, μετατρέποντας θετικά χαρακτηριστικά σε υπερβολές. Σε άλλες, οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, δημιουργώντας μια «αντιστροφή προσωπικότητας» υπό πίεση.

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