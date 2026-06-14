ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε ιστορική συμφωνία: Άρση κυρώσεων και δέσμευση της Τεχεράνης για τα πυρηνικά

Το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει άρση πετρελαϊκών κυρώσεων, αποδέσμευση δισ. δολαρίων και δέσμευση της Τεχεράνης να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Σημαντική πρόοδος φαίνεται να καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στην οριστικοποίηση ενός μνημονίου συνεννόησης που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια ευρύτερη συμφωνία εντός των επόμενων δύο μηνών.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το τελικό προσχέδιο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση των κυρώσεων έως τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ

Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν δεσμεύεται να επαναφέρει άμεσα την ελεύθερη διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να συμφωνούν στην άρση των περιορισμών που αφορούν τα ιρανικά λιμάνια, με τη διαδικασία να ξεκινά αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου και να ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών.

Κυρώσεις, πετρέλαιο και αποδέσμευση κεφαλαίων

Στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, η Ουάσινγκτον δεσμεύεται να μην προχωρήσει σε νέες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία.

Παράλληλα, προβλέπεται προσωρινή άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων, επιτρέποντας στο Ιράν να επανέλθει στις διεθνείς αγορές ενέργειας και να αποκτήσει πρόσβαση στα σχετικά έσοδα.

Το προσχέδιο περιλαμβάνει επίσης την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω χρηματοοικονομικών μηχανισμών, συνεργασίας με περιφερειακές χώρες και ειδικών πιστωτικών γραμμών.

Επιπλέον, προβλέπεται η κατάρτιση σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης για το Ιράν, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διαπραγμάτευσης μέσα στις επόμενες 60 ημέρες.

Η δέσμευση για τα πυρηνικά

Κεντρικό στοιχείο του προσχεδίου αποτελεί η δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα κατασκευάσει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν συμφωνεί επίσης να διατηρήσει αμετάβλητη την υφιστάμενη κατάσταση στο πυρηνικό του πρόγραμμα έως την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, αποφεύγοντας νέες δραστηριότητες εμπλουτισμού ουρανίου ή επέκτασης των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ αποδέχονται την παραμονή των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου εντός της χώρας, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινά αποδεκτό μηχανισμό διαχείρισης και αραίωσής τους στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας.

Κρίσιμες οι επόμενες 60 ημέρες

Το μνημόνιο συνεννόησης θεωρείται ένα πρώτο αλλά καθοριστικό βήμα προς μια συνολική συμφωνία που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι επόμενοι δύο μήνες αναμένονται κρίσιμοι, καθώς οι δύο πλευρές θα κληθούν να γεφυρώσουν τις τελευταίες διαφορές και να καθορίσουν το τελικό πλαίσιο συνεργασίας για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και τις οικονομικές σχέσεις τους.

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