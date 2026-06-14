Τζένιφερ Λόπεζ: Το αποκαλυπτικό φόρεμα που τράβηξε όλα τα βλέμματα στις Κάννες

Η Τζένιφερ Λόπεζ γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς να τραβά τα φώτα της δημοσιότητας και η τελευταία της εμφάνιση στη Γαλλία αποτελεί ακόμη μία απόδειξη.

Η παγκόσμια σταρ της μουσικής και του κινηματογράφου βρέθηκε στις Κάννες και κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των θαυμαστών και των social media χάρη σε ένα από τα πιο τολμηρά και εντυπωσιακά σύνολα που έχει φορέσει τα τελευταία χρόνια.

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