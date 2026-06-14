Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα - Το μοιραίο λάθος - Σκληρές εικόνες 

Το βίντεο του περιστατικού εξαπλώθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας εκτεταμένη δημόσια κατακραυγή.

Ένα θανατηφόρο ατύχημα με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας συνέβη στον δήμο Λιμέιρα της Βραζιλίας.

Μια 21χρονη γυναίκα έπεσε από ύψος σχεδόν 40 μέτρων, αφού οι διοργανωτές ενός ακραίου μπάντζι τζάμπινγκ έκαναν ένα κρίσιμο λάθος ασφαλείας, ανέφερε ένα τοπικό πρακτορείο ειδήσεων.

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