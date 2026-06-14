Μαρόκο και Ισπανία ενώνουν δυνάμεις απέναντι στην ξηρασία - Το μεγαλύτερο έργο αφαλάτωσης της Αφρικής αλλάζει τα δεδομένα

Με επένδυση 340 εκατ. ευρώ και λειτουργία αποκλειστικά με ανανεώσιμη ενέργεια, το Μαρόκο κατασκευάζει τη μεγαλύτερη μονάδα αφαλάτωσης της Αφρικής, εξασφαλίζοντας νερό για εκατομμύρια πολίτες.

Η κλιματική κρίση και η παρατεταμένη ξηρασία που πλήττουν τις δύο πλευρές του Πορθμού του Γιβραλτάρ οδηγούν το Μαρόκο και την Ισπανία σε μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας υδάτων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατασκευή της μεγαλύτερης μονάδας αφαλάτωσης στην αφρικανική ήπειρο, ενός έργου που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο το Μαρόκο καλύπτει τις ανάγκες του σε πόσιμο νερό.

Η μαροκινή κυβέρνηση έχει θέσει ως βασικό στόχο έως το 2030 το 60% του πόσιμου νερού της χώρας να προέρχεται από αφαλάτωση θαλασσινού νερού, περιορίζοντας την εξάρτηση από φράγματα και φυσικά αποθέματα που δοκιμάζονται από τη μείωση των βροχοπτώσεων.

Το έργο-ορόσημο κοντά στην Καζαμπλάνκα

Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί στη Σίντι Ραχάλ, στην ευρύτερη περιοχή της Καζαμπλάνκα, και αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής διαχείρισης υδάτων. Με την ολοκλήρωσή της, θα καλύπτει τις ανάγκες περισσότερων από 7,5 εκατομμυρίων κατοίκων στις περιοχές της Καζαμπλάνκα, της Σετάτ και της Μπερεσίντ.

Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει διεθνής κοινοπραξία υπό την ηγεσία της ισπανικής Acciona, η οποία διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα των υδάτινων υποδομών. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη παρουσία της εταιρείας στη Βόρεια Αφρική, μετά τη συμμετοχή της στην κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης Fouka στην Αλγερία.

Επένδυση 340 εκατ. ευρώ με ισπανική στήριξη

Η συνολική επένδυση ανέρχεται στα 340 εκατομμύρια ευρώ και υποστηρίζεται από ισπανικούς χρηματοδοτικούς φορείς, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Οικονομίας της Ισπανίας, η CaixaBank και η Ισπανική Εταιρεία Χρηματοδότησης Ανάπτυξης.

¡Buenas noticias! Firmamos la financiación de la desaladora de Casablanca, la más grande de África y la mayor de mundo suministrada 100% por energía renovable 🥳https://t.co/WzgNbbC8td May 8, 2025

Η συμφωνία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Μαδρίτης και Ραμπάτ, σε μια περίοδο όπου οι δύο χώρες αναζητούν κοινές λύσεις απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Αφαλάτωση με 100% καθαρή ενέργεια

Ένα από τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά του έργου είναι ότι η λειτουργία του θα βασίζεται αποκλειστικά σε αιολική ενέργεια. Δεδομένου ότι η αφαλάτωση απαιτεί υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος, η επιλογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στοχεύει στη δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εγκατάστασης.

Η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια θα προέρχεται από τοπικό παραγωγό πράσινης ενέργειας, ευθυγραμμίζοντας το έργο με τους διεθνείς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Νερό για εκατομμύρια πολίτες

Η ανάπτυξη της μονάδας θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις. Κατά την πρώτη, η ημερήσια παραγωγή θα φτάνει τα 559.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού, ενώ στη δεύτερη φάση θα προστεθούν ακόμη 279.500 κυβικά μέτρα.

Η συνολική δυναμικότητα θα αγγίζει τα 838.000 κυβικά μέτρα ημερησίως, καθιστώντας την εγκατάσταση τη μεγαλύτερη του είδους της στην Αφρική. Σε ετήσια βάση, θα διοχετεύει περίπου 300 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στο εθνικό δίκτυο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση των προβλημάτων υδροδότησης και στην προστασία της μαροκινής οικονομίας από τις ολοένα συχνότερες περιόδους ξηρασίας.