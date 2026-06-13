Μητέρα και κόρη μάζεψαν 8.000 γυάλινα μπουκάλια και έχτισαν σπίτι 7 δωματίων – «Είναι η δική μας υπογραφή»

Δύο γυναίκες στη Βραζιλία κατασκεύασαν ένα σπίτι επτά δωματίων από 8.000 γυάλινα μπουκάλια και ανακυκλωμένα υλικά.

Ένα ξεχωριστό παράδειγμα βιώσιμης αρχιτεκτονικής έρχεται από τη Βραζιλία, όπου μια μητέρα και η κόρη της κατάφεραν να μετατρέψουν χιλιάδες απορρίμματα σε ένα πλήρως λειτουργικό σπίτι επτά δωματίων.

Στο νησί Ιταμαρακά, στην πολιτεία Περναμπούκο, η 55χρονη εκπαιδευτικός Έντνα Ντάντας και η 27χρονη κόρη της, σχεδιάστρια μόδας, Μαρία Γκαμπριέλι Ντάντας, δημιούργησαν το «Salt House», ένα σπίτι που κατασκευάστηκε με περισσότερα από 8.000 γυάλινα μπουκάλια και πλήθος ανακυκλωμένων υλικών.

Από τα απορρίμματα στην αρχιτεκτονική

Η ιδέα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι δύο γυναίκες παρατήρησαν τη μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων που συσσωρεύονταν στις παραλίες του νησιού μετά τις τουριστικές περιόδους.

Αντί να παρακολουθούν παθητικά το πρόβλημα, αποφάσισαν να δώσουν μια πρακτική λύση.

Σε διάστημα μόλις δύο ετών, συγκέντρωσαν χιλιάδες γυάλινα μπουκάλια και τα ενσωμάτωσαν σε μια πρωτότυπη κατασκευή που συνδυάζει λειτουργικότητα, αισθητική και περιβαλλοντική συνείδηση.

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι που να φέρει τη δική μας υπογραφή και να αποδεικνύει ότι τα απορρίμματα μπορούν να αποκτήσουν νέα ζωή», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Το Salt House δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση γυάλινων μπουκαλιών. Οι τοίχοι του συνδυάζουν γυαλί και ανακυκλωμένο ξύλο, ενώ τα εσωτερικά χωρίσματα κατασκευάστηκαν από παλέτες που επαναχρησιμοποιήθηκαν. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι μέρος της στέγης δημιουργήθηκε από χρησιμοποιημένα σωληνάρια οδοντόκρεμας.

Το πρώτο τμήμα του σπιτιού, επιφάνειας περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων, λειτούργησε αρχικά ως εργαστήριο ραπτικής, ενώ παράλληλα προχωρούσαν οι κατασκευαστικές εργασίες για το υπόλοιπο κτίσμα.

Ένα μήνυμα για το περιβάλλον και την κοινωνία

Πέρα από την αρχιτεκτονική του αξία, το έργο αποτελεί και μια ηχηρή παρέμβαση απέναντι στη διαχείριση των απορριμμάτων και τη στεγαστική κρίση.

Οι δημιουργοί του επισημαίνουν ότι εκατομμύρια γυάλινα μπουκάλια καταλήγουν κάθε χρόνο στο περιβάλλον χωρίς να αξιοποιούνται, ενώ παράλληλα εκατομμύρια άνθρωποι δυσκολεύονται να αποκτήσουν αξιοπρεπή στέγη.

«Αυτά τα μπουκάλια δεν εξαφανίζονται. Αν δεν υπάρξουν αποτελεσματικές πολιτικές περιορισμού και ανακύκλωσης, οφείλουμε να βρούμε νέους τρόπους αξιοποίησής τους», τονίζει η Έντνα Ντάντας.

Οι δυσκολίες σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο

Η κατασκευή του σπιτιού δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Όπως εξηγούν μητέρα και κόρη, συχνά βρέθηκαν αντιμέτωπες με στερεότυπα και αμφισβήτηση των ικανοτήτων τους στον χώρο των κατασκευών.

Πολλοί επαγγελματίες θεωρούσαν ότι χρειάζονταν διαρκώς καθοδήγηση, αδυνατώντας να αποδεχθούν ότι δύο γυναίκες μπορούσαν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα τόσο απαιτητικό έργο.

Παρά τα εμπόδια, το αποτέλεσμα δικαίωσε την προσπάθειά τους.

Σήμερα, το Salt House αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν εναλλακτικές μορφές δόμησης και βιώσιμες λύσεις κατοικίας.

Περισσότερο από ένα απλό σπίτι, αποτελεί μια απόδειξη ότι η δημιουργικότητα, η ανακύκλωση και η περιβαλλοντική συνείδηση μπορούν να συνδυαστούν, μετατρέποντας αυτό που πολλοί θεωρούν σκουπίδι σε έναν χώρο γεμάτο ζωή και προοπτική.

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