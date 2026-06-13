Τα πιο σπάνια αυτοκόλλητα Panini όλων των εποχών - Φτάνουν χιλιάδες ευρώ

Ο Λιονέλ Μέσι, ο Νεϊμάρ, ένας παίκτης του Ιράν και ο Νίκος Νιόπλιας από το 1994!

Το Μουντιάλ έρχεται με βήμα ταχύ, εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων που έκαναν αρκετούς να σιγομουρμουρίζουν «Γ'Παγκόσμιος Πόλεμος», με την Εθνική Ιράν παρούσα και μάχιμη, με την πολιτική να θέλει να μην εμπλακεί στα αγωνιστικά και το καλό ποδόσφαιρο να είναι εδώ για να μας απαλύνει τον πόνο της γεωπολιτικής νοσηρότητας που έχουμε βιώσει τους τελευταίους πολλούς μήνες.

Στη λέξη «απαλύνει» δεν γίνεται να μη σκεφτούμε μια παλιά συνήθεια, ένα λατρεμένο κόλλημα για κάθε ποδοσφαιρόφιλο που μεγάλωσε στα 80ς και στα 90ς, τα αυτοκόλλητα Panini. Παρακάτω βρήκαμε τα πιο σπάνια μουντιαλικά αυτοκόλλητα Panini.

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