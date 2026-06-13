Βίντεο-σοκ από τον Κηφισό: Γερανός ξηλώνει πινακίδα, μοτοσικλετιστές γλιτώνουν στο παρά πέντε

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στον Κηφισό όταν γερανοφόρο όχημα προσέκρουσε σε πινακίδα σήμανσης. Δύο επιβάτες μηχανής γλίτωσαν την τελευταία στιγμή. Δείτε το βίντεο.

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη λεωφόρο Κηφισού, όταν γερανοφόρο όχημα που κινούνταν με ανυψωμένο τον βραχίονά του προσέκρουσε σε υπερυψωμένη πινακίδα σήμανσης, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αυξημένης κυκλοφορίας και καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες ασφαλείας στους δρόμους.

Η στιγμή της πρόσκρουσης

Στο οπτικό υλικό φαίνεται το γερανοφόρο να κινείται στον Κηφισό έχοντας σηκωμένο τον βραχίονα, ο οποίος χτυπά με δύναμη μεταλλική πινακίδα σήμανσης πάνω από το οδόστρωμα.

Από τη σύγκρουση αποκολλήθηκε μεγάλο τμήμα της πινακίδας, το οποίο κατέληξε στο οδόστρωμα, λίγα μόλις μέτρα πίσω από το όχημα.

Η εικόνα είναι σοκαριστική, καθώς το μεταλλικό κομμάτι πέφτει αιφνιδιαστικά σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής.

Από θαύμα γλίτωσαν οι επιβάτες της μηχανής

Ακριβώς πίσω από το γερανοφόρο κινούνταν μοτοσικλέτα με δύο επιβάτες, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να πέσει στο κεφάλι τους μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Το τμήμα της πινακίδας έπεσε ελάχιστα εκατοστά μπροστά από τη μοτοσικλέτα, με τους αναβάτες να αντιδρούν άμεσα και να σώζονται στο παρά πέντε.

Παρά την προσωρινή απώλεια ισορροπίας που προκάλεσε η αιφνίδια πτώση της πινακίδας, ο οδηγός κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο της μηχανής, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Το βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok αποτυπώνει καρέ-καρέ την επικίνδυνη εξέλιξη του περιστατικού, δείχνοντας πόσο κοντά βρέθηκαν οι δύο επιβάτες σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

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