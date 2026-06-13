Τζέσικα Σίμπσον: «Με πίεζαν να χάσω κιλά για να ανταγωνιστώ την Μπρίτνεϊ Σπίαρς»

Αποκάλυψε ότι δέχθηκε έντονες πιέσεις για να χάσει βάρος στα 17 της, με την ίδια να μην νιώθει «ποτέ αρκετή».

Η Τζέσικα Σίμπσον προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση σχετικά με τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, περιγράφοντας την έντονη πίεση που δέχθηκε από τη δισκογραφική της εταιρεία ώστε να αλλάξει την εμφάνισή της και να ανταγωνιστεί άλλες μεγάλες ποπ σταρ, όπως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η Κριστίνα Αγκιλέρα.

Η 45χρονη τραγουδίστρια μίλησε σε συναυλία της στην Πενσιλβάνια, όπου αναφέρθηκε στις εμπειρίες της ως έφηβη καλλιτέχνιδα που μόλις είχε ξεκινήσει την πορεία της στη μουσική βιομηχανία. Όπως είπε, ενώ πίστευε ότι είχε υπογράψει συμβόλαιο κυρίως λόγω της φωνής της, σύντομα βρέθηκε αντιμέτωπη με απαιτήσεις που αφορούσαν το σώμα της και όχι το ταλέντο της.

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