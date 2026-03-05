Καισαριανή: Οι τρεις σκληρές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 που δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα

Τρεις νέες φωτογραφίες από τη Συλλογή Χόιερ που αποτυπώνουν δραματικές στιγμές από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής το 1944 παρουσίασε -αλλά δεν δημοσίευσε- το Υπουργείο Πολιτισμού.

Νέα ιστορικά τεκμήρια που σχετίζονται με την εκτέλεση των 200 Ελλήνων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944, παρουσίασε το υπουργείο Πολιτισμού σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη (5/3). Πρόκειται για νέες φωτογραφίες από τη συλλογή Χόιερ, οι οποίες καταγράφουν με σκληρό και ωμό τρόπο στιγμές από την εκτέλεση των Ελλήνων από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής.

Σε μία από τις εικόνες αποτυπώνεται τα δραματικά δευτερόλεπτα αμέσως μετά την εντολή για πυρ: οι στρατιώτες έχουν ήδη πατήσει τη σκανδάλη και από τις κάννες των όπλων διακρίνονται καπνός και σφαίρες, σε μια σκηνή που, όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση, μοιάζει να αιωρείται «ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο».

Οι δύο άλλες φωτογραφίες καταγράφουν τις σορούς των εκτελεσμένων. Σε μία από αυτές διακρίνεται αξιωματικός των ναζιστικών δυνάμεων με πιστόλι στο χέρι, ο οποίος φαίνεται να έχει αναλάβει να δώσει τη χαριστική βολή. Παρότι παρουσιάστηκαν στους δημοσιογράφους, οι συγκεκριμένες εικόνες δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, για λόγους σεβασμού προς τους νεκρούς και τις οικογένειές τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, την πρόθεση δημιουργίας Εθνικού Φωτογραφικού Αρχείου μέσω νομοθετικής ρύθμισης. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι η Συλλογή Χόιερ, η οποία αποκτήθηκε από το υπουργείο έναντι 100.000 ευρώ από τον Βέλγο συλλέκτη Τιμ ντε Κράνε, θα υποβληθεί σε διαδικασίες συντήρησης, ψηφιοποίησης και περαιτέρω ιστορικής έρευνας.

Μερικές από τις νέες φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΠΟ