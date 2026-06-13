Ένοχοι όλοι για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής που σκοτώθηκε ο 19χρονος

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση για την ενοχή των κατηγορουμένων.

Ένοχοι κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το τραγικό δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, που κόστισε τη ζωή σε έναν 19χρονο και είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ενόχους τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τη σύζυγό του που εμφανιζόταν ως συνδιαχειρίστρια, τον χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού και τον μηχανολόγο μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας.

Η απόφαση για τους τέσσερις κατηγορούμενους

Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο, αλλά και σε απόπειρα για τον αδελφό του, ο οποίος επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι και τραυματίστηκε.

Η σύζυγος του ιδιοκτήτη, ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, κρίθηκε ένοχη για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Ο χειριστής του παιχνιδιού «Crazy Dance» κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και όλως ελαφρά σωματική βλάβη, ενώ ο μηχανολόγος μηχανικός κρίθηκε ένοχος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τη συζήτηση για την αναγνώριση ελαφρυντικών στους κατηγορούμενους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των ποινών.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή όλων των κατηγορουμένων, περιγράφοντας μια εικόνα σοβαρής και παρατεταμένης επικινδυνότητας στο παιχνίδι όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος. Όπως ανέφερε, το «Crazy Dance» βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς, σε βαθμό που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά ακατάλληλο για λειτουργία.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, το μηχάνημα ήταν ιδιοκατασκευή, χωρίς τα απαραίτητα πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. Η εισαγγελέας είχε επισημάνει ότι η θραύση ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης, ανεξάρτητα από το βάρος ή την ταχύτητα, και ότι η μόνη ασφαλής λύση θα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ευθύνες του ιδιοκτήτη, με την εισαγγελέα να τονίζει ότι δεν αποδείχθηκε να έχουν γίνει ουσιαστικές εργασίες συντήρησης. Όπως ανέφερε, το μηχάνημα δεν ήταν σωστά εδρασμένο, ενώ ο χειριστής που είχε προσληφθεί ήταν νεαρός και άπειρος, χωρίς να έχει εκπαιδευτεί επαρκώς για τη λειτουργία του παιχνιδιού.

Η εισαγγελική λειτουργός στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν είχαν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας, όπως περιορισμός της δυνατότητας αύξησης ταχύτητας. Κατά την ίδια, το παιχνίδι λειτουργούσε παρά την επικίνδυνη κατάστασή του και έπρεπε να είχε αποσυρθεί πλήρως από τη χρήση.

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