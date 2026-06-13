Καρπούζι: Φεύγει απ' το χωράφι στα €0,10 και πωλείται €1,40 σε σούπερ μάρκετ, λαϊκές, οπωροπωλεία

Ο καρπουζοπαραγωγός από την Αμαλιάδα, Παναγιώτης Πασσάς, περιγράφει την εικόνα της φετινής σεζόν.

Η φετινή χρονιά για το καρπούζι δεν εξελίσσεται όπως περίμεναν οι παραγωγοί. Αντί για καλές τιμές και κέρδη, πολλοί βρίσκονται αντιμέτωποι με χαμηλές απολαβές, αυξημένα έξοδα και μια αγορά που όπως λένε, δεν τους «βγαίνει» οικονομικά. Το αποτέλεσμα είναι μια δύσκολη εικόνα για έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς καλοκαιρινούς καρπούς της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Στην Αμαλιάδα, ένας από τους παραγωγούς της περιοχής, ο Παναγιώτης Πασσάς, περιγράφει μια κατάσταση που, όπως λέει στο Newsbomb, έχει φέρει πολλούς αγρότες σε αδιέξοδο. Η χρονιά ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, όμως στην πορεία η αγορά γύρισε εις βάρος τους.

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