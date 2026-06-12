Χαμένα πυρηνικά όπλα βρίσκονται στον πυθμένα των ωκεανών: Αυτό είναι από τα πιο τρομακτικά

Στις αρχές Δεκεμβρίου του 1965, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Ticonderoga επέστρεφε από αποστολή στον πόλεμο του Βιετνάμ. Στο πλοίο μεταφέρονταν πυρηνικά όπλα, καθώς η φόρτωση και εκφόρτωσή τους θεωρούνταν τότε συνηθισμένο μέρος της υπηρεσίας.

Κάποτε μετέφερε καταστροφή ικανή να εξαφανίσει μια ολόκληρη πόλη από τον χάρτη. Σήμερα βρίσκεται στον βυθό του Ειρηνικού Ωκεανού, να σκουριάζει αργά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι.

Πρόκειται για ένα από τα πιο παράξενα και λιγότερο γνωστά επεισόδια του Ψυχρού Πολέμου. Το 1965, ο αμερικανικός στρατός έχασε μια θερμοπυρηνική βόμβα B43, η οποία εξαφανίστηκε μαζί με το αεροσκάφος και τον πιλότο της σε βάθος μεγαλύτερο των πέντε χιλιομέτρων.

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