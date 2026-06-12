Μαθητές στην Κένυα έφτιαξαν φίλτρο εξάτμισης από καρύδες και καλαμπόκι: Μειώνει τη ρύπανση έως 93,3%

Μετά τη βράβευσή τους στο Earth Prize για την Αφρική, οι δύο έφηβοι θέλουν να παράγουν 1.200 φίλτρα και να τα δοκιμάσουν σε 200 οχήματα.

Δύο 17χρονοι μαθητές από την Κένυα έφτιαξαν ένα φίλτρο εξάτμισης από κελύφη καρύδας, καλαμπόκι, φύκια και ανακυκλωμένα υλικά, με στόχο να μειώσουν τη ρύπανση από τα οχήματα. Ο Fredrick Njoroge Kariuki και ο Miron Onsarigo, μαθητές της M PESA Foundation Academy στην κομητεία Kiambu, δημιούργησαν το HewaSafi, ένα χαμηλού κόστους φίλτρο εξάτμισης φτιαγμένο με κελύφη καρύδας, καλαμπόκι, φύκια και ανακυκλωμένα υλικά.

Το όνομα HewaSafi σημαίνει «καθαρός αέρας» στα σουαχίλι και δεν επιλέχθηκε τυχαία. Για τους δύο εφήβους, η ιδέα δεν ξεκίνησε σαν σχολική άσκηση, αλλά από κάτι πολύ πιο προσωπικό. Ο Kariuki μεγάλωσε σε βιομηχανική περιοχή της κομητείας Nakuru και σε ηλικία 10 ετών εμφάνισε χρόνια πνευμονική νόσο, για την οποία εξακολουθεί να παίρνει εβδομαδιαία αγωγή. Ο Onsarigo, από τη δυτική Κένυα, είχε δει επίσης ανθρώπους γύρω του να ταλαιπωρούνται ή να πεθαίνουν από προβλήματα που συνδέονταν με την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Από την αρρώστια στην ιδέα

Η λύση που σκέφτηκαν οι δύο μαθητές στοχεύει κυρίως στα matatus, τα ιδιωτικά μικρά λεωφορεία που λειτουργούν σαν κοινόχρηστα ταξί στην Κένυα και είναι βασικό κομμάτι της καθημερινής μετακίνησης στο Ναϊρόμπι. Σε πόλεις όπου η κυκλοφορία είναι πυκνή και οι εξατμίσεις γεμίζουν τους δρόμους, ένα φθηνό φίλτρο που μπορεί να τοποθετηθεί σε τέτοια οχήματα έχει πολύ πρακτική σημασία.

Το HewaSafi δεν βασίζεται σε ακριβά ή δυσεύρετα υλικά. Χρησιμοποιεί κελύφη καρύδας, καλαμπόκι, μεταλλικό πλέγμα, χαλκό, ανακυκλωμένα υλικά από παλιές μπαταρίες και ζωντανή σπιρουλίνα, ένα είδος άλγης που βοηθά στη βιοαποκατάσταση. Τα καυσαέρια περνούν μέσα από πέντε διαφορετικά στάδια, με κάθε τμήμα να έχει διαφορετικό ρόλο στο φιλτράρισμα των ρύπων.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ήρθε από τις πιλοτικές δοκιμές. Οι δύο μαθητές συνεργάστηκαν με ένωση οδηγών matatus και τοποθέτησαν τα φίλτρα σε πέντε οχήματα που κινούνταν σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο Ναϊρόμπι. Οι αισθητήρες κατέγραφαν μετρήσεις κάθε έξι ώρες σε πραγματικές συνθήκες χρήσης και τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση 93,3% στα σωματίδια PM2.5.

Τα PM2.5 είναι μικροσκοπικά σωματίδια που μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά στους πνεύμονες και να περάσουν ακόμη και στην κυκλοφορία του αίματος. Το φίλτρο έδειξε επίσης μείωση 42% στο μονοξείδιο του άνθρακα και απορρόφηση 21,4% του διοξειδίου του άνθρακα.

Το κόστος είναι άλλο ένα στοιχείο που κάνει την ιδέα ενδιαφέρουσα. Σύμφωνα με τους μαθητές, αντίστοιχα φίλτρα μπορεί να κοστίζουν περίπου 390 δολάρια, ενώ το δικό τους πρωτότυπο κοστίζει περίπου 126 δολάρια, δηλαδή περίπου 117 ευρώ. Η διαφορά είναι μεγάλη για οδηγούς και μικρές επιχειρήσεις μεταφορών.

Το HewaSafi κέρδισε το βραβείο Earth Prize για την περιοχή της Αφρικής, μαζί με χρηματοδότηση και καθοδήγηση για την επόμενη φάση. Το σχέδιο των δύο μαθητών είναι να συνεργαστούν με τοπικούς τεχνίτες, να παράγουν 1.200 φίλτρα και να δοκιμάσουν την τεχνολογία σε 200 οχήματα μέσω ένωσης που εκπροσωπεί περίπου 8.000 οδηγούς matatus.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ