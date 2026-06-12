Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Αμβούργου: Απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβάτες λόγω «αστυνομικού συμβάντος»

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Fuhlsbuettel του Αμβούργου, καθώς προ ολίγου οι επιβάτες εκκένωσαν την περιοχή ελέγχου ασφαλείας λόγω μιας «αστυνομικής κατάστασης».

Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, καθώς προ ολίγου οι επιβάτες στο αεροδρόμιο Fuhlsbuettel εκκένωσαν την περιοχή ελέγχου ασφαλείας λόγω μιας «αστυνομικής κατάστασης», σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο διαχειριστής του αεροδρομίου φέρεται να ενημέρωσε τους επιβάτες ότι όλες οι αναχωρήσεις ακυρώνονται προσωρινά και ότι πρέπει να εγκαταλείψουν κάθε χώρο πέρα από τα σημεία ελέγχου ασφαλείας. Ακόμη και οι επιβάτες που βρίσκονταν ήδη σε αεροσκάφος κλήθηκαν να αποβιβαστούν.

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