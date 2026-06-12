Μουντιάλ: Μαθηματικός που πέτυχε τους τρεις προηγούμενους νικητές δίνει και τον φετινό

Ο Γερμανός μαθηματικός Γιόαχιμ Κλέμεντ προέβλεψε σωστά τους τρεις τελευταίους νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο Γερμανός μαθηματικός Γιόαχιμ Κλέμεντ προέβλεψε σωστά τους τρεις τελευταίους νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου: τη Γερμανία (2014), τη Γαλλία (2018) και την Αργεντινή (2022). Οι προβλέψεις του λαμβάνουν υπόψη το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το μέγεθος του πληθυσμού, τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου, την κατάταξη των ομάδων και ένα στοιχείο τύχης.

Ο Κλέμεντ, λοιπόν, προβλέπει ότι η Ολλανδία θα νικήσει την Ισπανία στον ημιτελικό και την Πορτογαλία στον τελικό, προειδοποιώντας όμως ότι οι προβλέψεις του δεν είναι εγγυημένες.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr